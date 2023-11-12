مسرور بارزاني: يجب استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بأقرب وقت

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على ضرورة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان بأقرب وقت، حيث جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، في أربيل.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان إن “توقف تصدير نفط الإقليم، كبّد الخزينة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ويجب استئناف التصدير في أسرع وقت”.

وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، مساء الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، ان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اجتمع، مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط الاتحادي حيان عبد الغني والوفد المرافق له، الذي ضم الوكيل والمديرين العامين في الوزارة، ومدير عام شركة سومو.

وجرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول الإجراءات والخطوات المتعلقة بتصدير نفط إقليم كوردستان.

جدد مسرور بارزاني استعداد إقليم كوردستان لاستئناف تصدير النفط بموجب تفاهم مشترك لتلبية المتطلبات المالية والفنية لعملية التصدير في إطار المبادئ الدستورية والعقود الموقعة واحترام الصلاحيات الدستورية للأطراف كافة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لضمان النفقات المستحقة الخاصة بإنتاج ونقل نفط الإقليم، حيث خصصت الموازنة العامة الاتحادية المخصصات اللازمة بهذا الصدد.

وأشار إلى أن “توقف تصدير نفط الإقليم، كبّد الخزينة العامة خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ويجب استئناف التصدير في أسرع وقت”. وفي هذا السياق، وجّه مسرور بارزاني وزير الثروات الطبيعية في الإقليم بالتنسيق التام مع فريق وزارة النفط الاتحادية الذي من المقرر أن يبقى في أربيل عدة أيام.

من جانبه، أعرب وزير النفط الاتحادي، بالنيابة عن رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية، عن “رغبة الحكومة الاتحادية في استئناف تصدير النفط، من خلال تهيئة أرضية مشتركة مناسبة تستند إلى الدستور، فضلاً عن تذليل العقبات أمام العملية”.

وقرر الجانبان “مواصلة الوزارتان المناقشات والمداولات إزاء التفاصيل القانونية والمالية والفنية لتقديم حلول تفضي إلى تفاهم مشترك من أجل استئناف تصدير النفط في أسرع وقت، الأمر الذي يؤدي دوراً كبيراً في تعظيم الإيرادات العامة للحكومة الاتحادية والإقليم، بما يصب في المصلحة العامة”.

صباح اليوم الأحد، وصل وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الى مدينة أربيل، على راس وفد من وزارة النفط الاتحادية، بقصد التباحث مع الحكومة في أربيل حول جملة ملفات مشتركة على رأسها إعادة تصدير النفط من اقليم كوردستان الى الخارج.