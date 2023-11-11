نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني يؤكدان ضرورة عدم السماح بأن يصبح العراق جزءاً من الصراع

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن تشارلز هيتشن، ضرورة حماية أمن واستقرار المنطقة و«عدم السماح بأن يصبح العراق جزءاً من الصراع والتعقيدات».

واستقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الجمعة، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن.

الجانبان بحثا خلال اللقاء «علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل العالقة بينهما، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان»، وتبادلا الآراء حول «آخر مستجدات الوضع الشائك في المنطقة»، بحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان.

وعد الجانبان الاجتماع الأخير بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني «إيجابياً»، وأكدا على «أهمية استمرار الحوار بين أربيل وبغداد لحل المشاكل بينهما»، مشيرين في هذا السياق إلى زيارة رئيس وزراء العراق الاتحادي لإقليم كوردستان.

في جانب آخر من الاجتماع، بحث رئيس إقليم كوردستان والسفير البريطاني «تأثيرات التعقيدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط واحتمالات تطورها»، وأجمعا على «ضرورة حماية أمن واستقرار المنطقة وعدم السماح بأن يصبح العراق جزءاً من الصراع والتعقيدات».

وفي جانب آخر من اللقاء، تم بحث تأمين سلامة قوات التحالف في العراق، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك.