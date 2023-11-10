تنصيب رئيس أساقفة للكلدان بطهران في دهوك

أقيمت اليوم مراسم تنصيب رئيس أساقفة الكلدان بطهران، في محافظة دهوك، بإقليم كوردستان.

وبدأت المراسم في الساعة 10:30 من صباح اليوم الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، بحضور بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو، وسفير الفاتيكان لدى العراق، الى جانب شخصيات دينية مسيحية أخرى.

تجري مراسم التنصيب في مطرانية الكلدان بدهوك، وتم تعيين المطران عماد خوشابا جرجيس للمنصب.

وكان جرجيس قد صرح لشبكة رووداو الإعلامية، انه ستجري مراسم تنصيبه بطرياركاً للكلدان في طهران، اليوم، في دهوك.

ولد المطران المنتخب عماد في قضاء عمادية بتاريخ 4 نيسان 1978، من خوشابة جرجيس إبراهيم وپارسيه صادق ربان. له ثلاث أخوة واخت، وهم: عزيز وسربست وسردار وفلورا.

بدء دراسته الابتدائية في قضاء عمادية، وأكملها في دهوك. وهناك أكمل أيضاً درسة المتوسطة. وبعدها أنتقل إلى بغداد حيث باشر دراسة الإعدادية. وفي خضم ذلك دخل المعهد الكهنوتي / قسم الصغار في أيلول 1995. وبعد إنهاء دراسة الإعدادية هناك، إلتحق بالمعهد الكهنوتي / القسم الكبار سنة 1997.

رسم شماساً إنجيلياً في بغداد بتاريخ 16 تشرين الثاني 2003. ونال الدرجة الكهنوتية في كوماني بتاريخ 8 حزيران 2004، بعدما أنهى دراسة الفلسفة واللاهوت في كلية بابل الحبرية للفلسفة واللاهوت في بغداد.

بعد عدة سنوات من الخدمات الراعوية في أبرشيته، بُعِثَ إلى روما ليكمل الدراسات العليا سنة 2010. حصل على شهادة الماجستير في الحق القانوني من المعهد الحبري للدرسات الشرقية في 13 حزيران 2013. ونال بعدها شهادة الدكتوراه بنفس التخصص وفي نفس المعهد بتاريخ 20 حزيران 2016. وفي 28 حزيران 2016 قام بنشر اطروحته للدكتوراه، والموسومة: “قوانين عبديشوع الصوباوي 1318م عن الشماسية والكهنوتية وعلاقتها بالشرع العام والشرع الخاص الكلداني”. بالإضافة إلى ذلك وخلال فترة دراسة الدكتوراه، حصل على دبلوم في دَعَاوَى القديسين من مجمع دَعَاوَى القديسين في روما سنة 2016.

لغة الأم للمطران المنتخب هي الكلدانية. ويجيد: الكردية والعربية والإيطالية والإنكليزية.

وبالنسبة للنشاطات الأكاديمية، فإنه أستاذٌ لمادة الحق القانوني في كلية بابل الحبرية للفلسفة واللاهوت بأربيل. وأسس المعهد التثقيف المسيحي في دهوك بتشرين الأول عام 2016. وقام بإدارة ذلك المعهد منذ تاسيسه ولغاية 22 تشرين الاول 2022.

وفيما يخص الخدمات الراعوية والمسؤوليات الكنسية، فقد خدم في كوماني وعمادية وآرادن وبادرش وبيناثا وإينشكي وهمزيي ورومتا ودهوك ومانكيش. وشغل منصب نائب عام لأبرشية عمادية وزاخو، وبعدها لأبرشية دهوك منذ 9 أيلول 2016، ولغاية 17 كانون الأول 2020.