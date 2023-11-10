ٳستمرار تخفيض الرسوم للعام الدراسي 2023-2024 في إقليم كوردستان

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان تخفيض الرسوم الدراسية لطلبة الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية للعام الدراسي 2023-2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة عباس أكرم ، انه “مراعاة لأوضاع ذويهم ، سيحصل طلبة الجامعات والكليات والمعاهد الخاصة على خصم من 10% إلى 20% لجميع المراحل الدراسية ، بحيث يستفيد منه أكثر من 31 ألف طالب وطالبة، وخصم 45% على الرسوم الدراسية للجامعات والمعاهد الحكومية, وسيستمر تطبيق الخصم لطلبة الموازاة والدراسات المسائية”.

وٲضاف، أنه “مراعاة لظروف الطلبة، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء أمراً بتسهيل دفع أقساط الرسوم الدراسية ؛ إذ لم يعد دفع القسط الأول من الرسوم الدراسية شرطا لبدء الدراسة ، وبالتالي يمكن للطلبة سداده في وقت آخر”.

تجدر الٳشارة الى ٲنه في الاعوام الأخيرة، قامت حكومة إقليم كوردستان باجراء تخفيضات للرسوم الدراسية في الجامعات والكليات العامة والخاصة وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن الطلبة وذويهم ومواصلة العملية التعليمية، علما ٲن حكومة إقليم كوردستان أصدرت في الشهر الماضي, إعفاءا من الرسوم الدراسية بنسبة 100٪ للطلبة الٲوائل ليتاح لهم مواصلة دراساتهم العليا لمرحلة الماجستير.