زيرك كمال: هناك محاولات لإقحام العراق وكوردستان في الحرب بين إسرائيل وحماس

أشار مراقب سياسي الى ان زيارة رئيس الوزراء العراقي الى كوردستان كانت مرتبطة في إحدى جوانبها بالحرب بين إسرائيل وحماس، مضيفاً ان هناك محاولات لاقحام العراق وكوردستان في الحرب.

وقال المراقب السياسي الكوردي زيرك كمال خلال مداخلة له في نشرة أخبار كوردستان24 اليوم الجمعة 11 تشرين الثاني 2023 “كانت رؤية محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي منذ الاعلان عن برنامجه الحكومي وحتى تنفيذه إيجابية تجاه كوردستان، لدرجة انه يؤكد باستمرار ان كوردستان والعراق يجب أن يعملا معاً”.

وأضاف زيرك كمال “والجانب الثاني من زيارة السوداني الى كوردستان هو رؤيته الايجابية وتفاهماته السياسية التي يؤمن بها مع كوردستان”.

وأشار كمال الى انه “خلال زيارة السوداني الى كوردستان تطرق الجانبان الى الاوضاع في الشرق الاوسط واسيا والمنطقة بشكل عام، وخاصة الحرب والتوترات بين إسرائيل وحماس وكذلك الحرب بين روسيا واوكرانيا”.

وأكد المراقب السياسي انه بسبب عدد القضايا ذات الصلة، تحتاج الحكومتان الى ان تكونا على اتصال دائم وتبادل العمل والتنسيق بينهما بشكل منتظم، مضيفاً ان “بعض الجماعات والقوى تريد نقل الحرب بالوكالة من غزة الى العراق وكوردستان، وعلى العراق وكوردستان مواجهة الحرب معاً”.

وبحسب زيرك كمال فان اندلاع الحرب بين اسرائيل وحماس كانت من أجل التوسع في المنطقة، خاصة وان دول اقليمية متورطة في تعميق الصراع لتبعد عن نفسها الحرب و تشغل الولايات المتحدة واسرائيل بحرب أخرى، ولتحقيق هذه الغاية تبذل الجهود لنقل الحرب الى كوردستان والعراق واليمن وأماكن أخرى كثيرة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وصل الى أربيل يوم أمس الخميس، والتقى خلال زيارته الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني.

وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له “ان اللقاءات شهدت تبادل وجهات النظر والتباحث في مجمل القضايا العامة على المستوى الوطني، ومتابعة أهم الملفات في جانب تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التطورات الامنية والسياسية على مستوى المنطقة والاحداث المأساوية التي يشهدها قطاع غزة”.

وبحسب البيان “تم التطرق الى انتخابات برلمان كوردستان التي ستجرى في شباط المقبل، واهمية دعم جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل ضمان انتخابات نزيهة وملبية لتطلعات وطموحات مواطني كوردستان”.