ميرگەسور .. إنتاج البطم (قەزوان) يتراجع 95% هذا العام

في كل عام، يبدأ حصاد البطم (قەزوان) في شهر تشرين الأول / أكتوبر، ولكن هذا العام في منطقتي ميرگەسور وبارزان، انخفض الإنتاج بنسبة 95٪.

وقال سليمان ميرگەسوري (62 عاما) لـ (باسنيوز)، إن حصاد محصول البطم يبدأ في تشرين الأول/أكتوبر، لكن هذا العام لم يكن المحصول جيداً، وأضاف: «كانت هناك ثمار لكنها لم تنضج، خاصة في منطقتي ميرگەسور وبارزان، لأنه في نيسان / أبريل حدث موجة برد وضرب الصقيع المحصول، مما أدى إلى عدم نضجه».

وأكد أن المنطقة تنتج كميات كبيرة من البطم كل عام، لكن هذا العام لم ينضج سوى 5% من المحصول، والباقي لم ينضج بسبب البرد، وقال: «الإنتاج هذا العام في المنطقة بأكملها قد يصل أو لا يصل إلى طن واحد، لكن في السنوات السابقة كان أكثر بكثير، كان يبلغ عشرات الأطنان».

منطقة بادينان معروفة بإنتاج الأشجار المثمرة، ومنها البطم (قەزوان) وكان يتم تناوله سابقًا نيئياً، ولكن الآن يتم تصنيعه في الغالب في المنطقة على شكل طحينة خاصة يطلقون عليها اسم (گوشمە)، يقول ميرگەسوري: «نفرم البطم ثم نطحنه ليصبح طحينة سهلة الأكل، وهي تناسب وجبة الإفطار وتناولها سهل، خاصة لكبار السن وذوي الأسنان الضعيفة».