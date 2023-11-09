بالتعاون مع بغداد.. أربيل تعلن تفكيك شبكة مخـ.ـدرات دولية “شديدة الخطورة”

أثمرت جهود التعاون بين مديرية مكافحة المخدرات في إقليم كوردستان ومديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية الاتحادية، عن تفكيك “شبكة مخدرات دولية شديدة الخطورة ذات امتداد محلي وإقليمي”، وضبط 247 كلغم من المخدرات فضلاً عن القبض على 5 متاجرين بالمخدرات؛ ثلاثة منهم أجانب واثنان عراقيان “بعد جهد أمني واستخباري عالي المستوى استغرق أكثر من 30 يوماً متتالية”.

وقالت مديرية مكافحة المخدرات في أربيل: “مع استمرارنا في البحث والتحري وبذل الجهود في مكافحة المخدرات خلال الـ20 يوماً الماضية، تمكنت مديريتنا ومراكزها الثلاثة في دهوك وسوران وحاج عمران من تنفيذ 17 عملية أمنية نوعية”.

وأضافت أن تلك العمليات “أسفرت عن إلقاء القبض على 49 متهماً متورطاً بجرائم المخدرات من المتاجرين شديدي الخطورة على أمن المجتمع وضبط ما يقارب ربع طن من مختلف المواد المخدرة”.

والمخدرات التي تم ضبطها هي 8 كلغم و129 غم من الترياق، و2 كلغم من الهيروين، وكيلو و681 غم من الكريستال وكميات أخرى من مادة الحشيش والجامايكا والترامادول والميتادول والتريفين والكبتاغون بما يقارب 2 مليون حبة.

وأشارت إلى “إلقاء القبض على المتاجرين وتفكيك شبكاتهم الرئيسة والفرعية الدولية منها والمحلية استناداً إلى القرارات التي أصدرها قاضي محكمة تحقيق الأسايش وتم تنظيم الأوراق التحقيقية كافة وفق الأصول من قبل المحكمة المختصة بقضايا الشؤون المخدرة”، لافتةً إلى “واجب مشترك بالتنسيق وتبادل المعلومات بين مديريتنا والمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الحكومة الاتحادية”.

بدوره، قال اللواء الحقوقي أحمد زركاني مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية الاتحادية إن “جهود التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عبدالأمير الشمري ووزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد ومدير الأمن العام في إقليم كوردستان، عصمت أركوشي في ملف مكافحة المخدرات أثمرت عن تفكيك شبكة مخدرات دولية شديدة الخطورة ذات امتداد محلي وإقليمي”.

وذكر أنه تم “إلقاء القبض على 5 متاجرين بالمخدرات؛ ثلاثة منهم أجانب واثنان عراقيان بعد جهد أمني واستخباري عالي المستوى استغرق أكثر من 30 يوماً متتالية بمتابعة ميدانية حثيثة ومستمرة داخل الأراضي العراقية والمحيط الإقليمي”.

وتابع: “لا بد أن نشكر مجلس القضاء الأعلى ممثلاً بمحاكم التحقيق المختصة في نينوى وأربيل للقرارات الشجاعة والجريئة التي مكنتنا من إلقاء القبض على هذه الشبكة حيث تم ضبط ما يقارب ربع طن من حبوب الكبتاغون وهذه الكمية ليست بالاعتيادية إلى جانب إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود بمحاضر ضبط أصولية كانوا يرومون إيصالها إلى دولة أخرى مستغلين أراضي جمهورية العراق”.

وتم إيداع المتهمين التوقيف وفق المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات والخاصة بالتجارة الدولية.

كما أشاد بـ”الجهود الحثيثة المبذولة في ملف مكافحة المخدرات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ممثلةً بأجهزة مكافحة المخدرات سواء في الحكومة الاتحادية أم حكومة الإقليم ودعم الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس حكومة إقليم كوردستان”، مبيناً أن “هذا الدعم أثمر عن هذه النشاطات، حيث أن هناك تعاوناً ونتائج مثمرة بملف المخدرات في عموم أراضي جمهورية العراق”.

ومضى بالقول: “خلال هذه السنة تم بذل جهود استثنائية من جهاز مكافحة المخدرات سواء في الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم بشكل غير مسبوق من قبل”، موضحاً: “نستغل الفرصة لشكر زملائي في مكافحة مخدرات إقليم كوردستان على جهودهم الاستثنائية ونكران الذات في هذه العملية والعمليات التي سبقتها”.