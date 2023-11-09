رويترز تكشف اسرار “مدوية” بشأن اجتماع السوداني مع 12 جماعة مسلحة في بغداد

كشفت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ونحو 10 من كبار أعضاء حكومته مع قادة حوالي اثنتي عشرة جماعة مسلحة في العاصمة بغداد يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 2023 لوقف هجماتها على القوات الأمريكية.

وذكرت الوكالة في تقرير ترجمته السومرية نيوز، ان “طائرة بدون طيار، أطلقتها جماعات مسلحة في قاعدة أربيل الجوية قبل شروق الشمس يوم 26 أكتوبر، اخترقت الدفاعات الجوية الأمريكية وتحطمت في الطابق الثاني من الثكنات التي تضم القوات الأمريكية في حوالي الساعة الخامسة صباحًا، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بحرية عن الهجوم، إن العبوة الناسفة لم تنفجر، وفي النهاية أصيب جندي واحد فقط بارتجاج في المخ نتيجة للاصطدام. وأضافوا أن الولايات المتحدة كانت محظوظة، لأن الطائرة بدون طيار كان من الممكن أن تسبب مذبحة لو انفجرت.

وكان هذا الحادث من بين ما لا يقل عن 40 هجومًا منفصلاً بطائرات بدون طيار وصواريخ أطلقتها الجماعات المسلحة في العراق وسوريا على القوات الأمريكية على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية ردًا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة، وفقًا لبيانات البنتاغون والمسؤولين الأمريكيين.

ولم يتسبب القصف سوى في بضع عشرات من الإصابات الطفيفة حتى الآن، حيث اعترضت الدفاعات الجوية الأمريكية العديد من الصواريخ والطائرات بدون طيار الهجومية في اتجاه واحد في العراق وسوريا، حيث يتمركز إجمالي 3400 جندي أمريكي.

وحذر ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، من أنه في حين لا يبدو أن إيران والجماعات المتحالفة معها ولا الولايات المتحدة ترغب في مواجهة مباشرة، إلا أن المخاطر تتزايد. وقال إن احتمال توجيه ضربة كبيرة تجر أمريكا إلى صراع هو “مصدر قلق واقعي للغاية”.

وقال عن الجماعات العراقية والسورية: “أعتقد أنهم يقومون بمعايرة الهجمات لمضايقة القوات الأمريكية بدلاً من قتلها بشكل جماعي”. “ولكن هناك الكثير الذي يمكنهم القيام به”.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد إلى العراق – حيث وقعت معظم الهجمات على القوات الأمريكية – لدفع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجماعات المسلحة العاملة هناك وتجنب أي تصعيد.

ومع ذلك، لم يحالف الحظ السوداني في إقناع الجماعات المسلحة بوقف هجومها، أو إقناع مموليها في إيران بكبح جماحها، وفقًا لخمسة من كبار المشرعين في الائتلاف الحاكم للسوداني، ومستشار أمني لرئيس الوزراء وقائد جماعة مسلحة.

وقال الأشخاص السبعة، الذين كانوا حاضرين، إن رئيس الوزراء ونحو 10 من كبار أعضاء حكومته التقوا مع قادة حوالي اثنتي عشرة جماعة مسلحة في بغداد يوم 23 أكتوبر للضغط على الجماعات لوقف هجماتها على القوات الأمريكية.

وأضافوا أن النداء لم يلق آذانًا صاغية إلى حد كبير، حيث تعهد معظم القادة بمواصلة هجومهم حتى تنهي القوات الإسرائيلية حصارها وقصفها لقطاع غزة، وفقا لتقرير رويترز.

وقال علي التركي، النائب الشيعي: “لا يمكن لأحد – لا رئيس الوزراء أو أي شخص آخر – أن يقف ضد واجبنا الديني”.

وقال عارف الحمامي، وهو نائب شيعي آخر، إن آفاق الدبلوماسية تبدو قاتمة: “لا أعتقد أن رئيس الوزراء لديه القدرة على وقف الهجمات ما دامت إسرائيل ترتكب فظائع في غزة بمساعدة أمريكية”.

ولم تستجب الحكومتان العراقية والإيرانية على الفور لطلبات التعليق على هجمات الجماعات المسلحة وخطر التصعيد.

*نداء الزعيم العراقي ل‍إيران

ويتمتع رئيس الوزراء العراقي بسيطرة محدودة على الجماعات المسلحة التي كان يحتاج إلى دعمها للفوز بالسلطة قبل عام وتشكل الآن كتلة قوية في ائتلافه الحاكم. وتحصل الجماعات المتشددة التي انتشرت في العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بصدام حسين وحكومته السنية، على تدريب وتمويل من إيران الشيعية.

بالنسبة للسوداني، كان الأمر مجرد حالة من الدبلوماسية المكوكية، بحسب رويترز.

وبعد ساعات من لقائه بلينكن يوم الأحد، توجه رئيس الوزراء إلى طهران لمناشدة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين إيرانيين آخرين بشكل مباشر للمساعدة، وفقًا لسياسي عراقي كبير مقرب من رئيس الوزراء تم اطلاعه على الزيارة.

وقال السياسي إن السوداني طلب من المسؤولين الإيرانيين الضغط على الجماعات المسلحة لوقف هجماتها على القوات الأمريكية في العراق، خوفا من أن بلاده غير المستقرة سياسيا واقتصاديا لن تتحمل تصعيدا من شأنه أن يدفع الأمريكيين إلى الرد على المسلحين.

وأضاف السياسي أن المسؤولين أبلغوه أن الجماعات المسلحة في العراق اتخذت قراراتها بنفسها وأن طهران لن تتدخل في الوضع هناك.

ونددت إيران بالهجوم الإسرائيلي الانتقامي على غزة ووصفته بأنه إبادة جماعية وحذرت من أنه إذا لم يتم وقفه فإن الولايات المتحدة “لن تنجو من هذه النار”. وفي الوقت نفسه، حذرت حركة حزب الله في لبنان – وهي المجموعة التي تقول مصادر إنها حصلت على صواريخ روسية قوية مضادة للسفن – واشنطن من أنها ستدفع ثمنا باهظا في حرب إقليمية.

“يضحكون علينا في طهران”

يواجه بايدن معضلاته الخاصة حيث يتلقى دفقًا مستمرًا من التقارير حول الأعمال العدائية في المنطقة. ويقول مسؤولون عسكريون أمريكيون إنه من بين الهجمات خارج العراق وسوريا في الأسابيع الأخيرة، أطلق المقاتلون الحوثيون المتحالفون مع إيران 15 طائرة بدون طيار وأربعة صواريخ كروز قبالة سواحل اليمن أسقطتها مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية وطاقمها من مئات البحارة.

اندلعت الأزمة الحالية بعد سنوات من الانسحاب المستمر للأصول العسكرية الأمريكية من الشرق الأوسط، بما في ذلك الدفاعات الجوية، حيث تسعى واشنطن إلى التركيز على الغزو الروسي في أوكرانيا وتصاعد التوترات مع الصين. وتسارعت عملية إعادة التركيز هذه بعد انسحاب بايدن الكامل من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة هناك قبل عامين.

كان رد بايدن حذرا حتى الآن؛ وأمر بضربات ليلية على منشأتين لتخزين الأسلحة مرتبطتين ب‍إيران في سوريا الشهر الماضي عندما كانتا خاليتين، لكنه لم يأمر بأي ضربات في العراق. وأعقب بايدن يوم الأربعاء ضربة مماثلة في سوريا وحذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: “نحث على عدم أي تصعيد”.

وحذر بايدن الجماعات المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حركة حزب الله الكبيرة في لبنان، من توسيع الصراع، لكنه ومسؤولون آخرون رفضوا الإفصاح بوضوح عما سيفعلونه ردًا على ذلك.

وتأمل الولايات المتحدة أن يؤدي العرض العسكري للقوة إلى ردع أي هجوم خطير، وقد نشرت مجموعتين من حاملات الطائرات واتخذت خطوة نادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بالإعلان عن تحرك غواصة من طراز أوهايو إلى المنطقة.

وإلى جانب إرسال دفاعات جوية مثل نظام باتريوت ونظام الارتفاعات العالية، يتخذ الجيش الأمريكي أيضًا خطوات إضافية لحماية عشرات الآلاف من قواته في المنطقة، وفقًا للمسؤولين.

وأضافوا أن الإجراءات تشمل تعزيز الأمن في القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة من خلال زيادة الدوريات وتقييد الوصول وتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية.

ولم تكن استجابة بايدن، الديمقراطي، للأزمة قوية بما يكفي بالنسبة للعديد من منتقديه، بما في ذلك الجمهوريون في الكونجرس.

وقال السيناتور الجمهوري توم كوتون، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: “إنهم يسخرون منا في طهران”. وأضاف أن “إيران ستواصل استهداف الأميركيين حتى يصبح الرئيس بايدن جديا بشأن فرض تكاليف باهظة على إيران”.

وفي جلسة استماع مع أوستن في 31 أكتوبر، تساءل السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام مرارًا وتكرارًا عما إذا كان مقتل أفراد الخدمة الأمريكية سيؤدي إلى رد فعل مباشر ضد إيران. واعترض أوستن واكتفى بالقول إنه ينبغي محاسبة إيران.

“أتمنى أن تكون أكثر وضوحاً، لأنه إذا قُتل أحد هؤلاء الجنود…” قال جراهام، متوقفاً للتأثير.