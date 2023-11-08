القنصل الأمريكي في أربيل: نتابع عن كثب عملية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

أكد القنصل الأمريكي العام في إقليم كوردستان، مارك سترو، أن بلاده تتابع “عن كثب” عملية استئناف تصدير نفط الإقليم، وفيما أشار إلى تداعيات إيقاف تصدير النفط على الإيرادات، أوضح أن “معالجة مشكلة الإيرادات وتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي من أولويات سياسة واشنطن”.

واستقبل وزير الكهرباء والثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد صالح، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في إقليم كوردستان، مارك سترو.

وخلال الاجتماع، عبّر القنصل الأمريكي الجديد عن سعادته بالاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة والنفط بالإقليم، مشيراً إلى جهود استئناف نفط إقليم كوردستان وإصدار مسودة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.

وقال القنصل الأمريكي: “نتابع عن كثب عملية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ونحن ندرك أن إيقاف تصدير النفط كانت له تداعيات سيئة على الإيرادات والقطاع العام في إقليم كوردستان وكذلك في الأسواق العالمية”.

وتابع أن “معالجة مشكلة الإيرادات وتشريع قانون النفط والغاز الاتحادي من أولويات سياسات وبرامج واشنطن”.

بدوره، عبّر كمال محمد صالح عن شكره للدور الأمريكي والاهتمام بمساعي استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ومتابعة معالجات الخلافات المتعلقة بالنفط والغاز وتوسيع الاستثمارات وإصدار قانون النفط والغاز الاتحادي بالتعاون بين بغداد وأربيل.

وتناول الاجتماع بالبحث مجموعة من المسائل المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي والمشاكل الخاصة بمستحقات الشركات النفطية والعلاقات مع وزارة النفط الاتحادية.