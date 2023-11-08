منع بيع أي دواء بدون ملصق طبي في إقليم كوردستان اعتباراً من العام المقبل

تتوفر أجهزة فحص الجودة والأسعار الحقيقية للأدوية في أغلب صيدليات إقليم كوردستان الأمر الذي يسهل على المواطنين معرفة وكشف الأدوية المغشوشة والتسعيرات غير القانونية، وأفاد مدير السيطرة النوعية على الأدوية بأنه “اعتباراً من العام المقبل لا يُسمح ببيع أي دواء في الصيدليات لا يحمل الملصق الرسمي”.

المواطن، صباح شمس الدين، قصد إحدى الصيدليات لشراء الدواء لابنته الصغيرة، ورغم أن الدواء كان يحمل الملصق الجديد المعتمد، لكنه ولزيادة التأكد من جودة الدواء، استخدم الجهاز الخاص بفحص الأدوية، ويقول لموقع دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان، إن “هذا النظام ناجح للغاية ويمنحنا الشعور بالطمأنينة والتأكد من جودة الدواء واستيراده بالطرق القانونية، لذا فأن هذا الجهاز مفيد لنا جداً”.

وتواصل حكومة إقليم كوردستان إصلاحاتها في القطاع الصحي لمكافحة تسويق الأدوية المغشوشة والسيطرة على الأسعار، ومنها وضع الملصق الجديد المعتمد على جميع الأدوية التي تباع في الصيدليات.

وحتى الآن يحمل أكثر من 14 ألف نوع من الأدوية الملصق الجديد، وهذا يُمكِّن المواطنين من استخدام هواتفهم النقالة للفحص ومعرفة الشركة المستوردة وجودة وسعر الدواء حيث تظهر النتائج باللغات الكوردية والعربية والإنجليزية، كما خصصت دائرة السيطرة النوعية على الأدوية خطاً ساخناً لتلقي بلاغات المواطنين عن أي دواء لا يطابق المواصفات أو تبين أنه يتسبب بأعراض سيئة، من أجل متابعة الأمر رسمياً.

وقال مدير عام السيطرة النوعية د. شيروان صادق: “بمقدورنا الآن إصدار جميع الأدوية في توقيتاتها مزودة بالملصقات، وقد أبلغنا الشركات بأن بداية العام المقبل هي الموعد الأخير والنهائي، ولا يُسمح بعد ذلك ببيع أي دواء في إقليم كوردستان لا يحمل الملصق المعتمد”.

وتُعاقب كل شركة أو مذخر أو صيدلية لا تلتزم باعتماد الملصق الجديد على الدواء بغرامة مالية تتراوح بين مليونين وحتى 10 ملايين دينار عراقي.

وحتى حلول رأس السنة الجديدة، يجب أن تكمل 390 شركة مستوردة للأدوية و147 مذخراً و1782 صيدلية التزاماتها فيما يخص القرار الخاص بالملصقات الدوائية.