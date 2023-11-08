برلمانية عراقية تطالب بقطع النفط “المجاني” عن الأردن فورًا

قالت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية زينب الموسوي، يوم الأربعاء، إن مواقف الأردن “دائمًا عدائية” تجاه العراق خصوصًا مع هيئة الحشد الشعبي الرسمية.

وطالبت الموسوي في بيان صدر عنها، الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني بإيقاف توريد النفط الخام بشكل مجاني، وقطعه عن الأردن، معتبرة أنهم ” لا يستحقون اي دعم او حتى مساعدة من قبل العراق الذي يلاقي اتهامات وهجوم حاد على مؤسسات الدولة العراقية ومنها هيئة الحشد الشعبي”.

وعدت الموسوي، مطالبتها، بأنها “دعوة شعبية واسعة”، مشيرة إلى أن “المواقف العدائية الاردنية تقابلها الحكومة العراقية بتواصل ضخ النفط بشكل شبه مجاني، و تدعم حكومتهم بأموالنا دون سبب وجيه”.

وأضافت الموسوي أن “كميات النفط العراقي الموردة عبر الشاحنات تبلغ 10.000 برميل يوميا، مشكلة ما نسبته 7% من حاجة الأردن للطاقة، وأن أسعارها تقل عن سعر النفط في السوق العالمي بـ16 دولارا”.

وأشارت الموسوي إلى أن “الأردن لا ينفك دوماً عن إظهار العداوة، والشماتة لأي نكبة او ملمة تصيب الشعب العراقي، ولا يترددون عن التشفي بأي مشكلة أو نازلة”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ظهر فيها مواطنين أردنيين ينتقدون المعتصمين المتواجدين على الحدود العراقية – الاردنية دعماً لغزة، وكذلك يهاجمون الحشد الشعبي ويتوعدون بالقتال.

وفي آخر احصاء رسمي لها، أفادت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بأن معدل سعر بيع النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 75.5 دولاراً ، خلال شهر تشرين الأول الماضي.

يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.