الإعلان عن انتهاء اجتماع الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني

أعلن مراسل كوردستان 24، عن انتهاء اجتماع وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني المنعقد في مصيف صلاح الدين اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل كوردستان 24، أن وفدي الحزبين ناقشا عدة مواضيع تتعلق بالعلاقات الثنائية والانتخابات والاستحقاقات المالية والتعليم والنفط والغاز والعلاقات بين أربيل وبغداد ودعم الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.

ووفق مراسل كوردستان 24، نورس عبد الله، فقد عُقِد اجتماع رباعي استمر لنحو ساعة ونصف الساعة، جمع نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبافل طالباني وقوباد طالباني عن الاتحاد الوطني.

وترأس وفد الديمقراطي الكوردستاني، نائبا رئيس الحزب، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، كما ضم الوفد كل من أعضاء الهيئة الإدارية للمكتب السياسي، فاضل ميراني، هوشيار زيباري، ئازاد برواري، محمود محمد، بشتيوان صادق، جعفر امينكي.

فيما ضم وفد الاتحاد الوطني، كل من بافل طالباني، قوباد طالباني، عماد أحمد، وسعدي بيره، رفعت عبدالله، شالاو علي عسكري.

يأتي هذا اللقاء، ضمن زيارةٍ للقيادة الجديدة المنتخبة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمره الخامس، يناقش خلالها عدة مواضيع في الشأن المحلي والعراقي.

وكان آخر لقاءٍ جمع الحزبين، بتاريخ الـ 30 يوليو تموز 2023 في السليمانية، وخلالها ناقش الجانبان الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان والوضع العام في المنطقة.