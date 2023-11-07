مـفوضية الانتخابات تصادق على الجدول الزمني لانتخابات برلمان إقليم كردستان 2024

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها على الجدول الزمني الخاص بانتخابات برلمان إقليم كردستان، فيما أشارت المفوضية إلى عقد اجتماع مشترك مع وفد من إقليم كردستان لمناقشة الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات.

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، للوكالة الرسمية، أن “مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قد وافق على الجدول الزمني لانتخابات إقليم كردستان التي ستجرى في عام 2024″، لافتة، إلى أن “المفوضية قامت بتحديث وتسجيل بيانات الناخبين في الإقليم بواسطة التقنيات الحيوية (بايومتريا)، وتم شمول مواليد عام 2006 في عمليات التسجيل”.

وأضافت الغلاي، أن “المفوضية قد وافقت على عدة نظم ولوائح تنظيمية تتعلق بانتخابات برلمان إقليم كردستان، وهذه النظم تتضمن نظام الاقتراع وعمليات الفرز والعد، بالإضافة إلى نظام الحملات الانتخابية ونظام اعتماد مراقبي الانتخابات المحليين والدوليين، ونظام وسائل الإعلام واعتماد الصحفيين، ونظام وكلاء المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية”.

وشددت المفوضية، على “استعدادها لتنظيم انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 ديسمبر المقبل، وكذلك لانتخابات برلمان إقليم كردستان المقررة في 25 فبراير 2024″، مبينة، أنه “تم تحديد يوم الغد لعقد اجتماع مشترك مع وفد من إقليم كردستان لمناقشة جميع الاستعدادات والترتيبات الضرورية لضمان نجاح هذه الانتخابات المهمة”.