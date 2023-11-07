شبكة الرعاية الاجتماعية في أربيل تطلق نظام النافذة الواحدة

بحضور وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان كويستان محمد، ومحافظ أربيل اوميد خوشناو، ورئيس دائرة الإعلام والمعلومات د.جوتيار عادل وعدد من مدراء المكاتب والمؤسسات والمدراء العاملون في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي اطار المشاريع الخدمية للتشكيلة التاسعة في حكومة إقليم كوردستان، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، بدأت شبكة الرعاية الاجتماعية في العاصمة أربيل، اليوم الثلاثاء، بإطلاق نظام النافذة الواحدة.

وسيساعد هذا النظام الذي وضعته التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في تسهيل وإنجاز معاملات المواطنين والقضاء على الروتين ومنع الفساد.

كذلك سيساهم نظام النافذة الواحدة في تسهيل معاملات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فهم لن يكونوا بحاجة للانتقال من غرفة الى أخرى لإنجاز معاملاتهم، بل سيبدأ المواطن معاملته من غرفة واحدة، وسيستلمها من نفس الغرفة.