معلومات تُكشف لأول مرة.. أفلام “إباحية” تخص شخصيات معروفة تسببت باغتيال “نور BM”!

كشف موقع “الفن”، تفاصيل تُنشر لأول مرة بشأن البلوغر العراقي نور بي أم؛ الذي قُتل بعملية اغتيال نفذها سائق دراجة ديلفيري في العاصمة بغداد.

وذكر الموقع، أن “نور بي أم، تمت تصفيته بعد عودته من تركيا، لأن بحوزته أفلام وصوراً إباحية تخص شخصيات معروفة، خلال سهرات كان يشارك في تنظيمها داخل العراق وخارجه بسرية تامة”.

وأضاف، إن “نور هدد في فترة من الفترات؛ بعض الأشخاص بالأفلام التي بحوزته، وعاد إلى العراق، وتخفى داخل المنطقة التي يعيش فيها مع أسرته، تحديداً في منطقة المنصور وسط العاصمة بغداد”.

وأشار موقع “الفن”، إلى أن “نور توقف عن التهديد من داخل العراق؛ لمعرفته أن من يهددهم سوف يعملون على إنهاء حياته؛ لكن هؤلاء راقبوه، وعلموا أين يسكن”.

ولفت الى أن “من هددوه أرسلوا إليه قاتلاً مأجوراً لقتله بثلاث رصاصات، كانت كافية لطي صفحة الأفلام المخلة بالآداب؛ وبما فيها من فضائح تطال شخصيات معروفة”.

وفي 25 أيلول/ سبتمبر 2023، أقدم مسلح يستقل دراجة نارية، على قتل البلوگر “نور بي أم” بثلاث رصاصات من مسدس ضمن منطقة الداودي في المنصور بالعاصمة بغداد.