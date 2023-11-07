ترامب: اثناء ولايتي كانت إيران تبلغنا بعمليات مليشياتها.. واليوم تُمرغ وجه بايدن في الوحل

طهران أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا بهجماتها بعد مقتل سليماني، وبررت ذلك بأنها بحاجة لحفظ ماء الوجه

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن المسؤولين الإيرانيين كانوا يتصلون بالإدارة الأمريكية قبل تنفيذ المليشيات الشيعية بالعراق وسوريا عمليات هجومية لـ “الطمأنة” بسبب حالة “الردع” التي رسخها عندما كان رئيسا، بينما تقوم نفس المليشيات الآن بتنفيذ عمليات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط دون رادع بسبب إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن.

وقال ترامب، في خطاب جماهيري أمام مؤيديه، مساء الإثنين، باعتباره أبرز المرشحين الجمهوريين لانتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة ، إن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية، بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أخبرت بها طهران الولايات المتحدة مسبقًا، وبررت ذلك بأنها بحاجة لحفظ ماء الوجه أمام الرأي العام.

وأوضح: “اتصلوا بنا وقالوا: ليس لدينا خيار علينا أن نضربكم لحفظ ماء الوجه، وأنا فهمت ذلك، لقد ضربناهم، عليهم أن يفعلوا شيئا، وقالوا: سنقوم بإطلاق 18 صاروخاً على قاعدة عسكرية معينة لديكم، لكن لا تقلقوا، لن تصل الصواريخ إلى القاعدة”.

وأضاف: “أسقطت إيران طائرة مسيرة، ليست بذات قيمة كبيرة، كانت تحلق بالقرب من إيران وخلفها كانت هناك طائرة على متنها 39 مهندساً والطيارين فيها. سألت: هل أسقطوا الطائرة التي خلفها؟ قالوا: لا يا سيدي لم يفعلوا، كان بإمكانهم إسقاط الطائرة التي كانت أكبر بـ 5 مرات”.

وتابع ترامب: “هل تتذكرون تلك الليلة؟ كنت الوحيد الذي لم يكن متوتراً لأنني كنت أعرف ما سيحدث. خمسة من الصواريخ التي أطلقتها إيران حلقت فوق القاعدة، وباقي الصواريخ انفجرت خارج منطقة القاعدة، لم أتكلم عن هذه القصة من قبل، وتكلمت بها الآن لتعرفوا الاحترام لأمتنا وبلدنا”. وأردف: “إيران هذه هي نفسها التي تمسح وجه بايدن الآن في الوحل”.

يشار إلى أن المليشيات المسلحة، المدعومة من إيران، أعلنت عن عشرات العمليات العسكرية ضد القواعد الأمريكية في المنطقة خلال الفترة القليلة الماضية ، بدعوى التضامن مع حركة حماس الفلسطينية في حربها ضد إسرائيل.

وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بات رايدر، امس الاثنين، أن القوات الأمريكية تعرضت لـ 38 هجوماً في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت.

وقال رايدر: «تعرضت القوات الأمريكية لـ38 هجوماً في العراق وسوريا منذ 17 تشرين الأول الفائت»، مشيراً إلى تعرض 45 جندياً وموظفاً لـ «إصابات طفيفة».