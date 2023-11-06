تعاونٌ بين أربيل وبغداد لإنجاح التعداد السُكاني المقرر إجراؤه في العراق العام المقبل

أكدت وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن هناك عملاً مشتركاً وتعاوناً مع وزارة التخطيط الاتحادية، لإنجاح التعداد العام للسكان في العراق المقرر إجراؤه في العام المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن رئيس هيئة الإحصاء ووكيل وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان، سيروان محمد قوله: إن “الورشة التي نظمتها وزارة التخطيط الاتحادية حول دور الإعلام في التعريف بالتعداد العام للسكان، هي إحدى الورش التي تجرى لتوضيح أهداف التعداد العام لسكان المساكن لدى الوزارتين في بغداد وأربيل”.

وأضاف أن “الوزارتين تعملان معاً من خلال الأجهزة الإحصائية الموجودة فيهما لتنفيذه في السنة القادمة كما هو مخططٌ له”.

وأكد أن “هدف الورشة من جمع الإعلاميين من القنوات الفضائية وغير الفضائية هو إيصال الرسائل الحقيقية للتعداد ومخرجاته للجمهور”.

وأشار إلى أن “الوسائل الإعلامية هي طريقة التواصل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية والجمهور، لذلك من الضروري أن يتم فهم أهداف ومُخرجات التعداد بصورة واضحة لا لبس فيها”.

وشدد على “العمل لإنجاح إجراء التعداد في الوقت المقرر بدون أي إشكاليات قد نقع بها”، مبيناً أن “المحاولات السابقة التي جرت لإجراء التعداد كانت تمر دائماً بمطبات نقع فيها بسبب عدم فهم التعداد والتي أشرنا لها من خلال العروض التي قدمت”.

وأوضح أن “وزارة التخطيط في إقليم كوردستان هي الشريك الأساسي مع وزارة التخطيط في بغداد للتحضير لإجراء التعداد والعمل معاً لإنجاحه في وقته المحدد”.

ولفت إلى أن “الوزارتين مختصتين بإجراء التعداد، وبالتالي فإن مسؤولية التعداد تقع عليهما بالتعاون مع الوزارات الأخرى في حكومتي المركز والإقليم وكذلك الأجهزة الإعلامية بدون أي استثناء”.

في وقتٍ سابق، أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي، أن “هناك تنسيقاً عالي المستوى مع هيئة الإحصاء في الإقليم وهم شركاء في الهيئة العليا للتعداد، وشركاء في كل اللجان التي نقوم بتشكيلها وهنالك تعاون واجتماعات مشتركة”.

وشدد على أن “الخطة التي وضعت لتنفيذ التعداد تشمل جميع محافظات العراق، ولا يستثني إحداها بما فيها مُحافظات كوردستان وكركوك”.

وكانت وزارة التخطيط أرجأت التعداد السكاني في البلاد الذي كان مقرراً نهاية هذا العام إلى شهر تشرين الأول من العام المقبل 2024 بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة واقترانها بانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في 18 كانون الأول المقبل، مُرجحةً أن يبلغ تعداد سكان العراق 43 مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي.