هدم قاعات حفلات لم تحقق شروط السلامة في الموصل

تواصل فرق الدفاع المدني في الموصل التحقق من شروط السلامة في قاعات الحفلات بمحافظة نينوى.

أصحاب القاعات تلقوا تعليمات قبل شهر، تضمنت تركيب نظام إطفاء حديث وأجراس إنذار، فتح أبواب إضافية في القاعة وتغيير جزء من مكونات البناء.

محمد علي، صاحب قاعة بالموصل حقق كافة الشروط المطلوبة، يقول لشبكة رووداو الإعلامية: “قمنا بزيادة اثنين من منظومات إطفاء الحريق ومخرجاً للطوارئ، إضافة إلى بورد الكهرباء، كما ان السطح لا يتكون من ساندويش بانيل، والواجهة خالية من أليكوبون”.

بعد حريق قاعة الهيثم في الحمدانية، أغلقت 150 قاعة في محافظة نينوى لعدم توفر شروط السلامة، تلك القاعات التابعة لبلدية الموصل، جرى هدمها.

مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى، وضعت شروطاً وضوابط جديدة لقاعات الحفلات، وفي حال عدم تنفيذها خلال ثلاثة أشهر، سيواجه أصحابها عقوبات قانونية ومالية.

خالد ثروت جلميران، مدير الدفاع المدني في نينوى، ذكر لشبكة رووداو الإعلامية أنه “بعد مرور الفترة المحددة، إذا كان صاحب القاعة لم يقم بإزالة المخالفات الموجودة في المشروع، سنتخذ الاجراءات القانونية وفق قانون الدفاع المدني”.

وكشف أنه “تم إحالة 150-160 مشروعاً مخالفاً، إلى جلسة الفصل في بغداد”، موكداً مواصلة الرصد.

قاعة واحدة فقط من أصل 200 قاعة حفلات في محافظة نينوى، حققت مئة بالمئة شروط السلامة التي حددها الدفاع المدني، قبل حادثة الحمدانية.

وحذرت مديرية الدفاع أصحاب القاعات الآخرين لاتباع الشروط والإرشادات الجديدة وتجنب تكرار الحوادث.

يشار الى انه في ليلة (26 أيلول 2023) شب حريق في قاعة أعراس بقضاء الحمدانية التابع لمحافظة نينوى وتسبب في وفاة 132 شخصاً وإصابة 150 آخرين لا يزال 60 منهم راقدين في مستشفيات أربيل ودهوك لتلقي العلاج، و12 منهم نقلوا إلى مستشفيات تركيا.