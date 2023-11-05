الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يعقدان اجتماعاً على مستوى رفيع

صرح مصدر خاص لكوردستان 24، اليوم الأحد 5 تشرين الثاني 2023، عن انعقاد اجتماع قريب يجمع الحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، في صلاح الدين.

وفقاً للمصدر، يضم وفد الديمقراطي الكوردستاني، كل من نائبي رئيس الحزب نيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني، فيما يضم وفد الاتحاد الوطني، رئيس الحزب بافل طالباني، وأعضاء المكتب السياسي.

وأضاف المصدر، أن نائبا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني، سيترأسان وفد الحزب، بينما سيترأس وفد الاتحاد الوطني، كل من بافل طالباني وقوباد طالباني.

وسيناقش الاجتماع، انتخابات برلمان كوردستان المقبلة، والأوضاع في المنطقة، والعلاقات الثنائية للجانبين.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي بيره، كشف عن لقاءٍ قريب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال بيره في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الاجتماع سيتطرق إلى جملةٍ من المواضيع الهامة، من بينها ترتيب البيت الكوردستاني، إضافةً إلى بحث العلاقات بين إقليم كوردستان وبغداد.

ووفق بيره، فإنه من المقرر أيضاً أن يناقش الطرفان الوضع المتأزم الحالي في الشرق الأوسط وتأثيراته على إقليم كوردستان والمنطقة بشكلٍ عام.

وفي وقتٍ سابق، أكّد مصدرٌ مطّلع لـ كوردستان 24، على وجود لقاءٍ قريب بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

يأتي هذا اللقاء، ضمن زيارةٍ للقيادة الجديدة المنتخبة للاتحاد الوطني الكوردستاني خلال مؤتمره الخامس، يناقش خلالها عدة مواضيع في الشأن المحلي والعراقي.

المصدر ذاته، كشف حينها أن الترتيبات لعقد اللقاء صارت جاهزة، ولم يتبقى سوى تحديد موعد الاجتماع.