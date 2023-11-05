آميدي .. أول قضاء في إقليم كوردستان يتحول إلى نظام كهرباء الدفع المسبق

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أن قضاء آميدي (العمادية) هو أول قضاء على مستوى الإقليم يتم فيه التحويل إلى نظام الكهرباء عن طريق بطاقات الدفع المسبق Prepaid، الأمر الذي يساهم في توفير التيار الكهربائي للمواطنين لـ 24 ساعة في اليوم وترشيد استهلاك الطاقة.

وقالت الوزارة في بيان إنها طبقت هذا النظام في مركز قضاء آميدي وقد بدأت بعملية تشغيله، «حيث يُمكن للمواطنين الاستفادة من الطاقة الكهربائية بشكل أفضل وأكثر عدالة».

وأشارت الوزارة إلى عزمها توسيع اعتماد نظام الدفع المسبق للكهرباء في مدن وأقضية وأرجاء إقليم كوردستان كافة.

ونفذت حكومة إقليم كوردستان مؤخراً مشروع العدادات الذكية من أجل تنظيم إمدادات الكهرباء وتقليل التجاوزات على الشبكة الوطنية، ثم بدأت بعدها بالعمل لتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدار 24 الساعة من خلال نظام الدفع المسبق (prepaid).