تنفيذ مشروع نفق وجسر في دهوك للتخلّص من الازدحام المروري

أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أن العمل جارٍ لاستكمال تنفيذ مشروع جسر ونفق شارع بارزان بمدينة دهوك، بتكلفةٍ تقدّر بأكثر من 13 مليار دينار.

وقال مهندس المشروع، نوروز أحمد، إن المشروع يتكوّن من تحويلتين اثنتين، الأولى بالقرب من مطعم “گەڤەرکییە”، والثانية بالقرب من “شندوخ”.

مؤكّداً أنه من المتوقّع أن ينتهي المشروع “خلال 450 يوماً، وتم حتى الآن إنجاز 66% منه، على أن ينتهي بالكامل خلال فبراير شباط 2024”.

وبحسب أحمد، فإن المشروع سيكلّف 13 مليار و150 مليون دينار على نفقة الحكومة، وأن شارع بارزان لن يعاني من الازدحام المروري بعد الانتهاء من المشروع.

وضمن جدول أعمال المجلس الوزاري التاسع، وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في الـ 29 أبريل نيسان 2022، على تخصيص 306 مليار و639 مليون دينار نقداً بحسب مراحل الإنجاز، لتقديم الخدمات للمحافظات والإدارات المستقلة.

وبحسب دائرة الإعلام والمعلومات، فإن المبلغ سيكون من ضمن ميزانية المحافظات والإدارات المستقلة، بهدف تنفيذ المشاريع المستدامة المقترحة.