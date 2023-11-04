مالية كردستان تباشر بتوزيع رواتب الموظفين والبيشمركة

بدأت وزارة المالية في حكومة كردستان، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، بصرف رواتب الموظفين والبيشمركة في الإقليم.

وقال مصدر محلي إن “وزارة المالية والاقتصاد باشرت بصرف رواتب شهر آب بعد وصول الدفعة المالية من بغداد والبالغة حتى الآن 450 مليار دينار، من المبلغ الكلي المتفق عليه وهو 700 مليار دينار”.

وأشار الى أن “أولى الوزارات التي تسلمت رواتبها هي الصحة ومن ثم منتسبي البيشمركة وباقي المؤسسات تباعًا، وستنتهي عملية التوزيع الخميس المقبل”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان، تسلم 200 مليار دينار من بغداد لتمويل رواتب الموظفي.

وقالت الوزارة في بيان، إن “المبلغ تم تحويله على الحساب المصرفي للوزارة من قبل مصرف الرافدين”.

وأضافت، أنه “سيتم البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر آب ابتداء من يوم السبت الموافق 4 تشرين الثاني الجاري وينتهي في يوم الخميس الموافق 9 من نفس الشهر”.