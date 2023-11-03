نيجيرفان بارزاني وماكرون يؤكدان ضرورة حماية استقرار العراق في ظل ظروف المنطقة المتأزمة

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة حماية أمن واستقرار العراق في ظل ظروف المنطقة المتأزمة، مشددين على أهمية الجهود الرامية للحيلولة دون توسع الحرب في الشرق الأوسط ولحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين.



وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كوردستان، ان رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023) في قصر الإليزيه.

وفي اجتماع ثنائي، تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات وحوار أربيل – بغداد من أجل حل مشاكلهما، والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للعراق، وآخر مستجدات وتعقيدات المنطقة.

وأكد الجانبان على تعزيز علاقات فرنسا مع العراق وإقليم كوردستان، وتوطيد التعاون المشترك بين الجانبين في إطار الاتفاقية الستراتيجية العراقية – الفرنسية، واتفقا في الرأي بضرورة حماية أمن واستقرار العراق في ظل ظروف المنطقة المتأزمة، واستمرار التفاهم والحوار من أجل حل مشاكل أربيل – بغداد، حسب البيان.

وبشأن الأوضاع المتأزمة للشرق الأوسط، شدد الجانبان على أهمية الجهود الرامية للحيلولة دون توسع الحرب ولحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية للمنكوبين، واتفقت آراؤهما على أن المزيد من التأزم في الوضع يعرض أمان واستقرار المنطقة للخطر.

آخر مستجدات التصدي للإرهاب ومخاطر داعش، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع دول الجوار والمنطقة، والأوضاع في سوريا، ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك، شكلت محوراً آخر للاجتماع، حسب بيان رئاسة اقليم كوردستان.

“علاقات إقليم كوردستان مع فرنسا عميقة وتاريخية”

رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وصف علاقات إقليم كوردستان مع فرنسا بأنها عميقة وتاريخية، مشيرا الى انه بحث مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تطوير العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع فرنسا، فضلاً عن آخر التطورات في العراق والمنطقة.

وكتب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في منشور له بمنصة إكس “تويتر سابقاً”: “سعدت بلقاء صديقي العزيز الرئيس ماكرون في باريس”.

وأضاف رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني: “بحثنا تطوير العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع فرنسا وآخر التطورات في العراق والمنطقة”، مشيراً الى أن علاقات إقليم كوردستان مع فرنسا عميقة وتاريخية ودليل على التزامنا المشترك بالسلام والاستقرار والتقدم”.

ماكرون: اجتماع مهم مع نيجيرفان بارزاني

من جانبه، صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأن اجتماعاً مهماً جمعه مع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني.

وأعرب لشبكة رووداو الإعلامية، أثناء استقباله نيجيرفان بارزاني في قصر الإليزيه، الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، عن سعادته باللقاء، قائلاً: سعيد جداً لاستقبال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني”.

وبخصوص مضمون الاجتماع قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لموفدة رووداو إلى باريس، آلا شالي إنه “اجتماع مهم للغاية لأنكم تعلمون مدى التزامنا باستقرار وسيادة العراق. ولهذا السبب فهو مهم للغاية”.

وصل نيجيرفان بارزاني، مساء أمس الخميس، الى العاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية.

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي برئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الجمعة، فيما أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، أن نيجيرفان بارزاني سيزور باريس بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.