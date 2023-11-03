نوفمبر 03, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

القبض على 12 متسللاً أجنبياً في السليمانية ونينوى

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فى :أخبار عــامة
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القبض على 12 متسللاً أجنبياً في السليمانية ونينوى

ألقت قوات الحدود، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023) القبض على (12) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظتي السليمانية ونينوى.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، انه “ومن خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرين من القاء القبض على (9) متسللين أجانب حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة السليمانية”.

وأضاف “كما تمكن الفوج الاول في لواء الحدود التاسع عشر من إلقاء القبض على (3) متسللين أجانب حاولوا عبور الحدود غربي نينوى، حيث تم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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