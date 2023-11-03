نوفمبر 03, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الفصائل المسلحة العراقية تعلن استهداف مدينة “إيلات” في إسرائيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
1 مشاهدات

الفصائل المسلحة العراقية تعلن استهداف مدينة “إيلات” في إسرائيل

أعلنت الفصائل العراقية المسلحة، يوم الجمعة، استهداف مدينة “إيلات” في إسرائيل ردا على الهجمات التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر بيان منسوب إلى “المقاومة الإسلامية في العراق”، إنه “نُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم، هدفاً في أم الرشاش “إيلات” المحتلة”.

وصعّدت الفصائل الشيعية المسلحة الموالية لإيران من هجماتها على القواعد العسكرية لقوات التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر في فلسطين.

facebookShare on Facebook
Post Views: 11

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi