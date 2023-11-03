مفوضية الانتخابات تحدّد عقوبة مخالفة الحملة الدعائية

حدّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عقوبة مخالفة الحملة الدعائية، بالسجن أو غرامة 50 مليون دينار.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، إن “المفوضية ترصد حالات الاعتداء على الدعاية الانتخابية للمرشحين وترفعها الى الجهات القضائية”.

موضّحةً أن “المفوضية ليس لديها الحق بمحاسبة المواطن، وإنما تحوّل الأولويات إلى الهيئات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأكّدت الغلاي أن المفوضية “لها الحق باتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لضوابط نظام الحملات الانتخابية بحق تعدي مرشح على الدعاية الانتخابية لمرشح آخر”.

وقالت إن المفوضية تفرض على المخالفين لنظام الدعاية الانتخابية “غرامة مالية تبدأ من 500 ألف دينار للمخالفات البسيطة كوضع الحملة الانتخابية في مكان غير مخصص”.

جمانة الغلاي جمانة الغلاي

وأضافت “يُبلّغ المرشح برفع التجاوز، وفي حال عدم الاستجابة يُتّخذ بحقه الإجراءات القانونية”، وفق ما نقلته وكالة الأنياء العراقية (واع).

ولفتت الغلاي إلى أن “عقوبة المخالفات تصل إلى إحالتها لجرم انتخابي عقوبته الحبس أو فرض غرامة تصل إلى 50 مليون دينار أو استبعاده من الانتخابات”.

وبحسب المتحدثة باسم المفوضية، فإن أمانة بغداد “وضعت ضوابط بخصوص مسألة عدم استخدام الجزرات الوسطية أو أي مسطح أخضر أو الحدائق العامة، فضلاً عن عدم استخدام الدلالات المرورية ومباني الدولة ودور العبادة والأماكن التراثية في الدعايات الانتخابية”.

وأكّدت أن لجاناً ميدانية بالتنسيق بين أمانة بغداد ومفوضية الانتخابات “تتابع المخالفات الانتخابية وإرسالها للمفوضية لغرض استقطاع المبالغ الخاصة بالمخالفة الانتخابية”.

وصادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، على قوائم المرشحين النهائية لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراءها في الـ 18 ديسمبر كانون الأول القادم.

وقالت المفوضية في بيانٍ لها، إن عدد المرشحين الكلي بلغ 5915 مرشحاً، منهم 4258 رجلاً و1657 امرأة، بينما استُبعِد 357 مرشحاً”.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في الـ 18 كانون الأول ديسمبر في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لنحو 15 مليون عراقي التصويت.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت عام 2005.