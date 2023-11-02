(بالصور) إنطلاق مهرجان “الرمان والخريف” في حلبجة

برعاية وزارة الزراعة والري في حكومة إقليم كوردستان ، إنطلق اليوم الخميس ، في محافظة حلبجة مهرجان “الرمان والخريف” السنوي التاسع الذي تنظمه المديرية العامة للزراعة بالتعاون مع شبكة منظمات حلبجة ، في المحافظة التي تشتهر بانتاجها من اجود أنواع الرمان.

ويشارك اكثر من 700 من المزارعين ، وبائعي الأغذية ، وأصحاب الحرف والاشغال اليدوية ، في المهرجان الذي سيستغرق 3 أيام.

ويُتوقع ، كما الأعوام السابقة ، زيارة اعداد كبيرة من مواطني محافظات إقليم كوردستان ، ومن العراق ، المهرجان المقام في متنزه حلبجة .

ولا يقتصر المهرجان على طرح منتجات المزارعين والفلاحين من الرمان فقط ، بل يتضمن ايضاً عرض مختلف المحاصيل الزراعية في المنطقة ونتاج الاعمال والحرف اليدوية ايضاً.

وتشتهر مدينة حلبجة بالرمان والجوز ، وانتاجها من هذين المحصولين من اجود الأنواع ، ووفق بيانات وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، يبلغ إنتاج محافظة حلبجة من الرمان حوالي 40 ألف طن سنوياً.

وكانت الكابينة التاسعة‌ لحكومة إقليم كوردستان قد أعدت خطة ضمن برنامجها الحكومي لتصدير مختلف المنتجات والسلع المحلية إلى دول المنطقة والعالم بهدف تعدد مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية ، وقد تم بالفعل تصدير عدد من المنتجات الى اوروبا ودول الخليج ومنها الرمان.