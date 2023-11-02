“ابو فدك” يوجه الحشد الشعبي برفع حالة الإنذار القصوى استعدادا لأي طارئ خلال أيام

وجه رئيس أركان الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي “ابو فدك”، اليوم الخميس، برفع حالة الإنذار القصوى استعدادا للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة، فيما أشاد بالنتائج التي حققتها “ملحمة” طوفان الأقصى.

وقال بيان لهيئة الحشد إن “هيئة الحشد الشعبي عقدت، اجتماعا موسعا برئاسة رئيس أركان الهيئة عبد العزيز المحمداوي وحضور الأمين العام وأمين السر وقادة العمليات وآمري الألوية والتشكيلات ومديري الصنوف الساندة في الهيئة.

وجرى خلال الاجتماع “استعراض أبرز التطورات والتحديات الأمنية في مختلف قواطع العمليات، وحجم الجهوزية العالية التي يتمتع بها الحشد الشعبي إلى جانب بقية القطعات الأمنية للحفاظ على حالة الاستقرار الأمني الكبير الذي يشهده العراق”.

ووجه رئيس أركان الحشد بـ”رفع حالة الإنذار القصوى استعدادا للتعامل مع أي طارئ خلال الأيام المقبلة والتأكيد على الجهوزية العالية لجميع مقاتلينا في مختلف القواطع والتشكيلات والاستعداد الكامل للدفاع عن سيادة البلد وحدوده الوطنية”.