أكثر من 9.6 مليارات دولار إيرادات النفط العراقي خلال الشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط الاتحادية، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الأول الماضي، بحسب الاحصائية الإولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (109) مليونا (545) ألفا و(589) برميلاً، بإيرادات بلغت (9.669) مليار دولار .

وأشارت الإحصائية، وفق بيان صادر عن الوزارة، الى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الأول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (108) مليونا و(50) ألفا و (360) برميلا، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (464) ألف و(728) برميل فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و (30) ألف و(501) برميلا”.

فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) مليون و(533) ألف برميل في اليوم، وفق البيان.

وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (88.26) دولاراً .