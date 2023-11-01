واشنطن: قواتنا باقية في العراق

بالتزامن مع زيادة التوتر والمطالبات المتصاعدة من بعض الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية ضمن التحالف الحاكم في العراق بالتخلي عن الوجود العسكري الأميركي ، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ، بقاء قواتها في العراق ، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحمايتهم والمصالح الأميركية في البلاد.

في السياق، اعتبر قياديون ضمن “الاطار التنسيقي” ، آخرهم زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، استهداف القوات الأميركية في القواعد العسكرية “أمرا طبيعيا” ، في ظل الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد “حماس”.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر ، إلى أن تواجد القوات الأميركية في العراق سيستمر بهدف منع عودة تنظيم “داعش”. وأكد أن مكافحة “داعش” تبقى من أولويات الولايات المتحدة في المنطقة.

ميلر أكد أيضاً أن الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن عزم الولايات المتحدة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية القوات والمصالح الأميركية في جميع أنحاء العالم.

وتأتي تصريحات ميلر في وقت يعرف فيه المشهد العراقي تصاعد التوترات السياسية والمطالب بخروج القوات الأميركية من البلاد، مع تحركات داخل البرلمان لإصدار قرار بإغلاق السفارة الأميركية في العراق نتيجة لدعم واشنطن لإسرائيل في حربها على غزة.

وفي ظل هذا السياق، تشهد قواعد عسكرية أميركية في العراق، هجمات مستمرة من قبل طائرات مسيرة وصواريخ الكاتيوشا تستهدف العسكريين الأميركيين.