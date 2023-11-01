وثيقة .. هيئة الإعلام والإتصالات توجّه شركتي “أثير” و”آسيا سيل” بقطع الترابط مع “كورك”

وجهت هيئة الإعلام والإتصالات في العراق، يوم الأربعاء، شركتي الهاتف النقال “أثير لإتصالات العراق المحدودة”، و”آسياسيل” بقطع ترابطهما البيئي مع شركة “كورك تليكوم” لإنتهاء تراخيص الأخيرة.

ووفقا لكتاب رسمي مذّيل بتوقيع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة علي حسين المؤيد بتاريخ الأول من شهر تشرين الثاني، فإنه “بالنظر لإنتهاء الترخيص الممنوح الى شركة (كورك تليكوم) من قبل الهيئة في تاريخ 30 من شهر آب/أغسطس، ولوجود العديد من المتعلقات المالية والقانونية والفنية، ولإستمرار شركة (كورك تليكوم) بعدم الاستجابة للقرارات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، وكذلك التنبيهات والإنذارات الصادرة عن هيئتنا، وعدم جدية الشركة بدفع المبالغ الكبيرة التي بذمتها، وعليه تنسّب على (الشركتين) قطع الترابط البيئي بينهما وبين (كورك تليكوم)”.

وكان رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، قد أعلن يوم 30 من شهر نيسان/أبريل الماضي، كسب قرار قضائي لصالح الهيئة “بات وملزم” لشركة كورك تيليكوم للاتصالات، بدفع قرابة 800 مليون دولار لخزينة الدولة العراقية.

و اعتبر مالك شركة “كورك تيليكوم”، سيروان بارزاني، في في مطلع آيار الماضي، القرار الصادر من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بتغريم الشركة 800 مليون دولار، ظالماً وغير عادل.

وبعد انتهاء رخصة الشركة في شهر آب أغسطس الماضي أصدرت الهيئة 4 قرارات بحق شركة “كورك تليكوم” للإتصالات وهي كالاتي:

*إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص الشركة.

*وأهابت هيئة الاتصالات بالمواطنين بعدم شراء أي شرائح جديدة تخص شركة كورك.

*وأكدت الهيئة على الوكلاء ونقاط البيع بعدم بيع أو تداول أي شرائح جديدة للشركة وخلاف ذلك سيتعرضون للمساءلة القانونية.

*وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات بصدد قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام من تاريخ هذا البيان، لحين إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية.