انخفاض منسوب المياه بسد دوكان وارتفاعه في سدي دهوك ودربندخان

انخفض منسوب المياه في خزان سد دوكان عن مستواه في نفس الوقت من السنة الماضية، بينما ارتفع المنسوب في خزاني سدي دربندخان ودهوك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

يعد سد دوكان أكبر سد في إقليم كوردستان وخزانه قادر على تخزين سبعة مليارات متر مكعب من الماء، لكن مدير السد كوجر جمال، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية أن السد يضم حالياً 23% فقط من طاقته التخزينية، وهي كمية تقل بنسبة 5% عن كمية المياه التي كانت موجودة في خزان السد في نفس الفترة من السنة الماضية.

أما سد دهوك الذي هو ثالث أكبر سد في إقليم كوردستان وتبلغ طاقته التخزينية 52 مليون متر مكعب من الماء، فأعلن مديره فرهاد محمد لشبكة رووداو الإعلامية أن خزان السد يضم الآن أقل من نصف طاقته التخزينية، لكنها كمية أكبر مما كانت موجودة في الخزان في نفس الفترة من السنة الماضية.

ويضم خزان سد دهوك حالياً 19.9 مليون متر مكعب من المياه، ويقول فرهاد محمد إن السد كان يضم في نفس الفترة من السنة الماضية 10.4 مليون متر مكعب من الماء.

سد دربندخان الذي هو ثاني أكبر سدود إقليم كوردستان، ويستطيع تخزين ثلاثة مليارات متر مكعب من المياه، أعلن مديره سامان إسماعيل في 26 من الشهر الحالي لشبكة رووداو الإعلامية أن خزان السد يضم 1.398 مليار متر مكعب من المياه وهو ما يعادل 60% من طاقته التخزينية.

وعلى غرار سد دهوك، زادت كمية المياه المخزنة في سد دربنديخان هذه السنة، ويقول مديره إن كمية المياه التي زادت هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية هي 450 مليون متر مكعب.

إضافة إلى السدود الثلاثة الكبيرة في إقليم كوردستان، يوجد العديد من السدود والمصدات لحجز المياه وتخزينها في إقليم كوردستان.

اكتمل بناء سد دوكان سنة 1959 من قبل شركة بريطانية، وسد دربنديخان سنة 1961 من قبل شركة أمريكية، وأنشيء سد دهوك سنة 1988.