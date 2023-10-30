الرئيس مسعود بارزاني يؤكد دعمه للمسيحيين وبقائهم في وطنهم

أكد الرئيس مسعود بارزاني دعمه للمسيحيين وكافة المكونات الكوردستانية ودعمه لكافة الجهود المبذولة لإبقاء المسيحيين في وطن أجدادهم وعدم الهجرة إلى الخارج.

واستقبل الرئيس مسعود بارزاني، في مقره في بيرمام، أمس الأحد، وفداً من ائتلاف حمورابي والمتكون من رئيس الائتلاف وأعضاء الهيئة القيادية للائتلاف .

رئيس وأعضاء الائتلاف شكروا الرئيس بارزاني على دوره الكبير في توجيه كل الجهود في اقليم كوردستان لمساعدة جرحى مأساة محرقة (بخديدا/الحمدانية) وايضا شكروا جهود مؤسسة بارزاني الخيرية في هذا الصدد، كما وفي هذا اللقاء أعرب الجانبان عن تعازيهما العميقة لذوي الشهداء.

وفد ائتلاف حمورابي شكر الرئيس بارزاني على دعمه للقضية العادلة لغبطة البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو رئيس الكنيسة الكلدانية في العالم في وقوفه في وجه المحاولات اليائسة التي ينتهجها البعض ظناً منهم بأنهم يستطيعون اختطاف القرار الحر للمسيحيين في العراق، ولكن الكنيسة والشعب المسيحي كانوا اول الرافضين لهذا المشروع الذي لم ولن يكتب له النجاح بجهود الخيرين من ابناء شعبنا ووطننا.

في جزء آخر من اللقاء، ناقش ممثلو (الهيئة السياسية الكلدانية العليا) المنضوية انتخابيا تحت مظلة الائتلاف، أوضاع الكلدان خصوصا وابناء الآشوريين والسريان والأرمن في العراق وكوردستان عموما وخاصة في سهل نينوى.

كان الوضع السياسي العام في العراق وإقليم كوردستان وتعميق مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن والتعايش القومي والديني والسياسي المشترك بين المكونات الكوردستانية موضوعاً آخر ناقشه المجتمعون.

كما وأكّد الرئيس بارزاني على دعمه للمسيحيين وكافة المكونات الكوردستانية، ودعمه لكافة الجهود المبذولة لإبقاء المسيحيين في وطن أجدادهم وعدم الهجرة إلى الخارج، لافتال الى أهمية البقاء والثبات في الارض التي تمثل هذا الشعب وتاريخه العريق.