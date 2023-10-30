وزيرة الهجرة تعلن شمول 9 آلاف أسرة عائدة إلى مناطقها الأصلية بمنحة العودة

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عن شمول 9 آلاف أسرة عائدة إلى مناطقها الأصلية بمنحة العودة.

وذكرت جابرو، في بيان، أنه “تم إطلاق الوجبة (30) من منحة المليون ونصف المليون دينار، للأسر العائدة إلى مناطق سكناها الأصلية، بواقع (9000) أسرة”، مؤكدة أنه “سيتم صرف المبلغ ابتداء من اليوم وعن طريق البطاقة الذكية”.

وأضافت أن “الأيام المقبلة ستشهد إطلاق وجبات جديدة من المنح المالية لشمول بقية العوائل المسجلة ضمن قاعدة بيانات الوزارة، بعد توفر الأموال الكافية لذلك”.