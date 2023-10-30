من أصل 329.. 32 برلمانياً عراقياً “فقط” يوقعون على غلق السفارة الأمريكية.. وثائق

قدم 32 برلمانياً عراقياً من أصل 329 آخرين، طلباً إلى رئاسة البرلمان بغلق السفارة الامريكية في بغداد وطرد السفيرة آلينا رومانسكي.

وجاء في الطلب المعنون (عقد جلسة استثنائية مخصصة للقضية الفلسطينية)، “انه بالنظر الى عمليات الإبادة والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة المحاصرة بسبب العدوان والحرب المعلن رسميا من قبل الكيان الصهيوني والتهديد الغاشم بتهجير أكثر من مليون مواطن فلسطيني من شمال غزة نتقدم استنادا الى المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب بطلب عقد جلسة استثنائية مغلقة تخصص فقط لمناقشة قضية طرد السفيرة الأمريكية وغلق السفارة وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع كل الدول الداعمة للكيان الصهيوني”.

وفي السابع والعشرين من تشرين الاول الجاري، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة الاتحادية والبرلمان بالتصويت على قرار يقضي بغلق سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق “نصرة” للفلسطينيين.

وقال الصدر في منشور على مواقع موقع “إكس – تويتر سابقا”، إنه “أُطالب (الحكومة العراقية)، و (البرلمان العراقي) بكلِّ فئاته وتوجهاته، ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة بالتصوت على غلق السفارة الأمريكية في العراق للدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة”.

وأكد على ضرورة “حماية أفرادها (السفارة الأمريكية) الدبلوماسيين، وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة، والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته”، في حال التصويت على القرار.

كما قال الصدر، “إن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقاً”.

وأعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد في بيان لها الأسبوع الماضي، مغادرة الموظفين غير الأساسيين في السفارة وفي القنصلية الأمريكية في أربيل، بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة.