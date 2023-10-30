المفوضية تحدد مقاعد المكونات بانتخابات مجالس المحافظات

حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدد مقاعد المكونات من المسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيلية في انتخابات مجالس المحافظات التي يرتقب إجراؤها في تشرين كانون الأول المقبل.

المتحدث باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قالت لشبكة رووداو الإعلامية، إن “مكونات المسيحيين والصابئة المندائيين والكورد الفيلية، سيكون لهم ثلاثة مقاعد في محافظة بغداد، فيما ستكون مقاعد المسيحيين والإيزيديين والشبك، ثلاثة مقاعد، لكل مكون مقعد في نينوى”.

فيما سيحصل المكون المسيحي على مقعد واحد في محافظة البصرة، وكذلك مقعد للكورد الفيلية في محافظة واسط، بينما سيكون هنالك مقعد واحد للصابئة المندائيين في محافظة ميسان، ومقعد للمسيحيين في كركوك، بحسب الغلاي.

في حين أن عدد المقاعد في مجالس المحافظات بعموم البلاد، حسب تعداد السكان، 275 مقعدا، 230 منها للرجال، و72 مقعدا للنساء، بذلك يكون إجمالي المقاعد 285 مع إضافة 10 مقاعد المخصصة للمكونات، وفقاً للغلاي.

أمس الأحد، حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موعد انطلاق وتوقف الحملات الانتخابية للسباق الانتخابي، وبينما أشارت إلى سقف الانفاق على الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب والتحالفات والمرشحين الأفراد، لفتت إلى أن أكثر من 16 مليون ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة.

المفوضية وفي بيان لها، ذكرت أن “مجلس المفوضين عقد في مقر المفوضية، الجلسات الاعتيادية والاستثنائية المتوالية على مدى أيام الأسبوع منذ 22 ولغاية 26 تشرين الأول الحالي، وصدق المجلس من خلالها على استبعاد المرشحين أو إعادتهم إلى الترشح بحسب نتائج التحقق أو قبول الطعون المقدمة، فضلا عن التصديق على أسماء بدلاء المرشحين المستبعدين منهم”.

وأوضح البيان أنه “ومع قرب انتهاء مرحلة التحقق من أهلية المرشحين والتصديق عليهم، حدد مجلس المفوضين يوم الأول من تشرين الثاني القادم موعداً لانطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بالمرشحين على ان تتوقف قبل 24 ساعة من التصويت الخاص الذي سيجري في 16 كانون الأول 2023، وتم تشكيل لجان مركزية وفرعية تعمل بالتنسيق مع أمانة بغداد والمديريات والدوائر البلدية لمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين، ورصد المخالفات الخاصة بأماكن الدعاية الانتخابية، فضلاً عن التنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات بشأن مخالفات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، إضافة إلى لجان تتولى متابعة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي”.

في شأن ذي صلة، أصدرت مفوضية الانتخابات تعليمات تحدد من خلالها سقف الانفاق على الحملات الانتخابية لمرشحي الأحزاب والتحالفات والمرشحين الافراد، إذ تقرر ان يكون الحد الأعلى للإنفاق الانتخابي للمرشح مبلغاً متغيراً قدره (250) ديناراً مضروباً بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية المرشح عنها، ويكون سقف الانفاق الانتخابي للحزب والتحالف السياسي المبلغ نفسه المخصص للمرشح، مضروباً بعدد المرشحين لقائمة الحزب أو التحالف في الدائرة الانتخابية.

واشار البيان الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعمل على اتخاذ الإجراءات الإدارية للتعاقد مع موظفي الاقتراع لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة البالغ عددهم ( 206.429) موظفاً تم اختيارهم بموجب القرعة الإلكترونية التي جرت يوم 22 تشرين الاول الجاري، وتم اختيارهم من بين (668.916) متقدماً، صُدِقَ عليهم لمطابقتهم شروط التقديم وضوابطها، وسيتم الشروع بتدريبهم ضمن المستوى التدريبي الهرمي الثالث للمفوضية.

استعداداً للمرحلة المقبلة وضماناً لدقة الإجراءات المتبعة في تصنيع العُدَد والمواد الحساسة وغير الحساسة ومطابقتها للشروط الفنية المطلوبة، يشرف مجلس المفوضين مباشرة بمساندة لجان فنية مختصة على طباعة بطاقات الناخبين الذين سجلوا بياناتهم بايومترياً منذ 20 آذار 2023 لغاية انتهاء مرحلة التحديث في 20 آب 2023 إذ بلغت عدد البطاقات التي سيتم طباعتها (1.977.369) بطاقة بايومترية لناخبي التصويت العام والخاص، فضلاً عن الاشراف على طباعة أوراق الاقتراع والبالغ عددها (17.677.150) ورقة، تتضمن نموذج أوراق الاقتراع العام والخاص، فضلاً عن متابعة تجهيز كاميرات المراقبة البالغ عددها (111.714) كاميرا، كذلك الأحبار وعدة الاقتراع .

عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المحلية بلغ (16.158.788) ناخباً، منهم (15.108.135) ناخباً للتصويت العام، موزعين على (7.166) مركز اقتراع، و(35.553) محطة اقتراع، و(1.002.393) ناخباً للتصويت الخاص يصوتون في (565) مركز اقتراع، و(2.367) محطة اقتراع، فيما بلغ عدد الناخبين النازحين (48.260) ناخباً نازحاً، ستَفتتح لهم المفوضية (35) مركز اقتراع، و(120) محطة اقتراع.