محافظ أربيل: تغلبنا على الجفاف هذا العام أيضاً

أكّد محافظ أربيل أوميد خوشناو، أنه وفقاً للخطة التي وضعتها المحافظة، فإنه تم التغلب على الوضع الصعب الناجم عن الجفاف هذا العام.

وقال خوشناو في مؤتمرٍ صحفي اليوم الأحد: «لقد تغلبنا على وضعٍ صعب، بفضل الجهود والعمل الجاد والميزانية اللازمة، والتنسيق بين جميع الفرق، وكل ذلك ساهم بتخفيف العبء عن المواطنين، فقبل 3 سنوات مرّ علينا وضعٌ صعب بسبب الجفاف».

وأضاف: «خصص رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مبلغ 25 مليار و104 مليون دينار لتنفيذ الخطة التي وضعناها في محافظة أربيل، بهدف التغلب على الوضع الناتج عن الجفاف في الصيف».

وبحسب بيانات محافظة أربيل، فإنه تم حفر 112 بئراً جديداً ضمن حدود أربيل في الفترة بين 1/1/2023 ولغاية 11/10/2023، ومن المقرر حفر 72 بئراً آخر في المستقبل.

وأضاف المحافظ، أنه تم توصيل كهرباء المولدات إلى 263 بئراً وتم حل مشكلة 1615 بئراً، كما تم استبدال جزء من خط مياه الإفراز الذي كثيراً ما ينكسر في منطقة معينة.

ولفت إلى أن العمل جار لإنشاء 25 سد سطحي ضمن حدود المحافظة.

ولفت محافظ أربيل، إلى أنه من «ضمن ما خططنا له هو تأمين التيار الكهربائي بشكلٍ مستمر لـ 203 بئراً، من خلال المولدات الأهلية».