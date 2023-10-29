أكتوبر 30, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

أربيل تبني “أكبر” مستشفى للحروق بتكلفة تتجاوز 9 مليارات دينار

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فى :أخبار عــامة
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أربيل تبني “أكبر” مستشفى للحروق بتكلفة تتجاوز 9 مليارات دينار

أعلن محافظ اربيل أوميد خوشناو، يوم الأحد، أنه سيتم الشروع في بناء مستشفى للحروق بسعة 100 سرير بكلفة مالية تزيد عن 9 مليارات دينار.

وقال خوشناو في بيان اليوم، إن المحافظة أنفقت العام الماضي ما يزيد عن ملياري دينار في القطاع الصحي لإعادة تأهيله و توفير المستلزمات والتجهيزات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية.

وأضاف أنه سيتم البدء قريباً ببناء أكبر مستشفى للحروق بسعة (100) سرير على مساحة قدرها (89,000م2)، وقد رُصد لهذا المشروع مبلغ مالي قدره 9 مليارات و200 مليون دينار، مشيرا إلى أنه ستتم إحالة المشروع على المناقصة لإدخاله حيز التنفيذ.

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