أكتوبر 28, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

إقليم كردستان: إعتقال شخصين يمارسان أعمال السحر والشعوذة

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فى :أخبار عــامة
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إقليم كردستان: إعتقال شخصين يمارسان أعمال السحر والشعوذة

صرحت مديرية الأمن في إقليم كوردستان، اليوم السبت، بإلقاء القبض على شخصين بتهمة ممارسة السحر والشعوذة في محافظة حلبجة وقضاء بازيان التابعتان لمحافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان، أن “القوات الأمنية القت القبض على المتهمين في حلبجة وقضاء بازيان حيث حاولا خداع المواطنين بأعمال (السحر والشعوذة والتعاويذ السحرية) ويكونان سببا في تدمير الأسر والعلاقات الاجتماعية”.

وأكد البيان، أنه “أثناء القبض على المتهمين تم ضبط سلاح غير مرخص، ومجموعة من المستلزمات وقطع من الملابس التي استخدمها المتهمان في أعمال السحر”.

وأضاف، بأنه “في الوقت الراهن، تم توقيف المتهمين بموجب المادة 240 من قانون العقوبات ويجري التحقيق في قضيتهما”.

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