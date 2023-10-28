بعد أمريكا وكندا .. هولندا تدعو مواطنيها إلى مغادرة العراق «فوراً»

دعت وزارة الخارجية الهولندية مواطنيها إلى مغادرة العراق في أسرع وقت ممكن.

وقالت وزارة الخارجية الهولندية في بيان لها: «أحداث غزة تتسبب في تظاهرات في المدن العراقية، وهناك احتمال لأعمال عنف واستهداف للأجانب، وقد يتدهور الوضع الأمني في العراق فجأة، لذا ندعو المواطنين الهولنديين الى مغادرة العراق فوراً».

وأضافت الخارجية الهولندية: «باستثناء مدن كوردستان، باقي مدن العراق تعتبر مناطق حمراء، ونطلب من مواطنينا مغادرة المناطق الحمراء، وفي حال كان بقائهم في العراق ضرورياً، فعليهم الانتقال الى المنطقة البرتقالية»، وتعني بها مدن كوردستان.

هذا وكانت الولايات المتحدة وكندا قد طلبوا من مواطنيهم عدم السفر إلى العراق، وفي حال وجودهم في العراق عليهم المغادرة فوراً.