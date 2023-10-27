العراق يترقب “أسبوعاً خريفاً”.. وتوقعات بأمطار غزيرة وتقلبات مفاجئة

تشير تحديثات خرائط الطقس وتطورات الاسبوع المقبل الى “أسبوع خريفي بإمتياز”.

وقال المتنبئ صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك “من المتوقع أن تتأثر مدن البلاد الاسبوع المقبل بحالة جوية تبدأ بوادرها اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، بأجواء غائمة جزئيا في مناطق غرب وجنوب غرب البلاد”.

وأضاف “تندفع السحب من جهة غرب البلاد نحو باقي المدن معلنة عن حالة جوية ممطرة ، تتطور اكثر خلال ايام مابعد منتصف الاسبوع حيث ان بداية تأثير هطول الامطار يكون في مناطق من الانبار وجنوب غرب البلاد”.

ولفت عطية الى ان “ما يميز الحالة انها الاولى منذ بداية الموسم المطري التي من المتوقع ان يمتاز الهطول فيها بالغزارة في بعض الاماكن (وهذه يصعب تحديدها حاليا)، لكن علينا اخذ الاحتياطات اللازمة لما تمتاز به ايام الخريف من تقلبات حادة ومفاجئة”.

ونوه الى ان “مناطق من مدينة الانبار وصلاح الدين ومدن الشمال كما تشير تحديثات خرائط الطقس هي الاعلى كميات هطول متوقعة، ولكن هذا لا يعني عدم وجود تغييرات ربما تحدث خلال ماقبل ذروة تأثير الحالة الذي سيكون يومي الاربعاء والخميس”.

وتابع “لا يوجد تغيير كبير بدرجات الحرارة خلال الايام المقبلة، وتستمر مابين ارتفاع او انخفاض طفيف، ولكن يزداد الشعور بالبرودة خلال ساعات النهار بسبب تأثير الغطاء السحابي”.

ونوه عطية الى ان “الحالة ناتجة من تأثير منخفض جوي بالطبقات العليا، على شكل قطع يتمركز شمال شبه الجزيرة، وماتزال التحديثات مستمرة”.