أكتوبر 27, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

بالتعاون مع المانيا.. افتتاح مركز لرصد الزلازل في اربيل

التاريخ:
فى :أخبار عــامة
اترك تعليق
5 مشاهدات

بالتعاون مع المانيا.. افتتاح مركز لرصد الزلازل في اربيل

أعلنت جامعة تيشك الدولية في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، افتتاح مركز خاص برصد الزلازل، بالتعاون مع احدى الجهات الألمانية المختصة.

وقال عضو المركز برهم حيدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن “مركز رصد الزلازل التربوي تم افتتاحه نظرا لتزايد الكوارث الطبيعية في المنطقة”، مبينا انه “افتتاحه تم بالتعاون مع مركز باهاوس الالماني حيث يعمل على رصد الزلال و تسجيلها باحدث الاجهزة وتشرف عليها جامعة تيشك الدولية”.

واضاف حيدر ان “الهدف من هذا المركز اجراء بحوث علمية ودراسات حول الزلازل في اقليم كوردستان”.

facebookShare on Facebook
Post Views: 14

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi