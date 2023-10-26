حكومة إقليم كوردستان تخطط لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الرز وتصدير الفائض منه للخارج

اكد مسؤولون في القطاع الزراعي بمحافظة دهوك، انه تم خلال العام الجاري زراعة 21 الف دونم من اراضي المحافظة بمحصول الرز، والذي من المتوقع ان تنتج حوالي 23 ألف طن من هذه المادة الاساسية.

وتأتي توجهات تطوير وتوسيع زراعة الرز، ضمن خطط حكومة إقليم كوردستان لتنمية الواقع الزراعي عموما، وانتاج الرز على وجه الخصوص من اجل التوجه الى تصدير الكميات الفائضة عن الاستهلاك المحلي.

وفي هذا الاطار، يعد نظام ري الرز عاملاً آخر في نمو زراعة هذا المحصول، حيث ان برنامج حكومة إلاقليم المتمثل بٳلاستفادة من المياه السطحية وحماية المياه الجوفية، يقضي باستخدام أنظمة الري الحديثة وبناء السدود في عموم مناطق إلاقليم.

وتحدث عزيز محمد، وهو مزارع قائلاً “إن خطة حكومة كوردستان تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وقد تم دعمنا نحن المزارعين في هذا الصدد”.

ويضيف قائلاً: “رز عقرة جيد جداً والطلب عليه كبير، وتوجد عدة أنواع من الأرز منها: شەشمەهي، وپێجنمەهي، وكەسنەديتي، وسماهي، وتحالف، ومصري، وصدري، وعنبري، وٲفضل ٲنواعه هي الشەشمەهي وکەسنەدیتي، ومصنع عقرة جيد جدا ويصدر الرز الى الخارج، مما جعل المنافسة في سوق الرز ساخنة”.

من جانبه، قال أحمد جميل مدير عام زراعة محافظة دهوك لدائرة الٳعلام والمعلومات “إن مجلس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي وتسويق منتجات المزارعين، الأمر الذي أدى إلى زيادة الإنتاج الزراعي ودعم الطلب المحلي، وسوف يحتاج إقليم كوردستان إلى 300 ألف طن من الرز سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.

يذكر ٲن الرز يعد الغذاء الرئيسي لسكان منطقة الشرق الأوسط وآسيا. وخلال عامي 2022 و2023، تم استهلاك حوالي 517 مليون طن منه في جميع أنحاء العالم. علما ٲن رز كوردستان يعد أفضل أنواع الرز في العراق والمنطقة، وهو يمثل الغذاء الرئيسي اليومي للكورد.