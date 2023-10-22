الشروع بتنفيذ المرحلة الثانية من “الحِزام الأخضر” في قضاء عنكاوا بأربيل

أدرجت زيادة المساحات الخضراء في إقليم كوردستان ضمن جدول أعمال التشكيلة الحكومية التاسعة، فضلاً عن أنها شكّلت جزءاً من خططها، حيث تحاول الحكومة الحد من المخاطر التي تُهدد بيئة مُدن وبلدات كوردستان.

وقال قائممقام قضاء عنكاوا رامي نوري في تصريحٍ لـ كوردستان24، “إنهم سيباشرون بتنفيذ المرحلة الثانية من (الحِزام الأخضر) في قضاء عنكاوا” بأربيل، مُضيفاً: “زرعنا في المرحلة الأولى نحو ألف نبتة شجرة، والآن بدأت المرحلة الثانية، وسنزرع فيها نحو 500 شجرة بالتنسيق مع المنظمة الإنسانية”.

وأشار إلى أن “عمل المنظمة الإنسانية سيتمثل بتوفير المياه للأشجار”، مؤكداً أن “الهدف هو إنشاء حِزامٍ أخضر بطول طريق 120 متري الذي يمر عبر قضاء عنكاوا”.

ولفت إلى أن “إدارة عنكاوا تمكّنت على مدى الأعوام الثلاثة الماضية من زراعة 5 آلاف شجرة في مناطق مُتفرقة من القضاء، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالبيئة”.

وشدد على “أننا نعمل على زيادة المساحات الخضراء في القضاء، لأننا لاحظنا أنها قد تضاءلت بسبب تأثيرات درجات الحرارة المُرتفعة”.

وأوضح “أنها أشجارٌ تتأقلم وتتحمل ظروف الفصول الأربعة، وهي مُقاومةٌ للحرارة ولا تُلوِّثُ البيئة”، لافتاً إلى “أننا زرعنا هذه الأشجار بعد التشاور مع مُديرية هندسة الحدائق والمُتنزّهات في أربيل”.