مالية كوردستان تعلن عن ايرادات ونفقات الإقليم للأشهر الستة الأولى من العام الحالي

كشفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، عن مجمل إيرادات ونفقات الإقليم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وذكرت الوزارة في بيان إنه “على أساس اعتماد مبدأ الشفافية ومن أجل تنفيذ سياسة واضحة للإدارة المالية والاقتصادية في اقليم كوردستان وضمن إطار برنامج عمل الإصلاحات التي تبنتها التشكيلة الوزارية التاسعة، وبقرار من وزير المالية والاقتصاد فإنه من الآن فصاعدا تصدر الوزارة تقارير الإيرادات والنفقات في اقليم كوردستان كل 6 أشهر ونشرها الى الرأي العام”.

مشيرة الى انه “تم تدقيق كل البيانات والمعلومات وتمت المصادقة عليها من قبل لجنة مشتركة من ديواني الرقابة المالية في إقليم كوردستان وبغداد”.

وفيما يلي جدول تفصيلي بالإيرادات والنفقات (بالدينار العراقي):

-إيرادات بيع وتصدير النفط من 1-1 -2023 ولغاية 25-3-2023

2,935,935,072,500

-قيمة النفط المخصص للاستهلاك الداخلي من 1-1-2023 لغاية 30-6-2023:

309,967,348,238

-الإيرادات غير النفطية:

2,074,597,603,000

-الأموال التي ارسلتها الحكومة الاتحادية:

998,000,000,000

-الأموال المرسلة كقروض من قبل البنوك (الرشيد والرافدين والبنك التجاري)

1,600,000,000,000

-المجموع:

7,918,501,023,738

-اجمالي نفقات إقليم كوردستان في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 بلغت:

8.395.501.502.638

حيث توزعت هذه النفقات على كل من :

-نفقات الرواتب

5.646.572.880.000

-كلفة بدل إنتاج النفط ونقله ومستحقات الشركات النفطية

1.600.146.571.450

– تسديد جزء من تكلفة شراء الكهرباء من محطات القطاع الخاص

129.815.042.400

-الإنفاق على المشاريع الاستثمارية والتنموية في المناطق

371.969.723.000

-النفقات الاستهلاكية الأخرى

646.997.285.788