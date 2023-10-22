وصول كافة المُستحقات المالية لفلاحي إقليم كوردستان

وصلت كافة المُستحقات المالية لفلاحي كوردستان إلى الإقليم، ومن المُقرر توزيعها على الفلاحين خلال هذا الأسبوع.

وقال مدير عام التجارة في وزارة التجارة في حكومة إقليم كوردستان نوزاد كامل، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن «بغداد أرسلت كافة المستحقات المالية لفلاحي إقليم كوردستان، مقابل تسليمهم 500 ألف طنٍ من القمح إلى الصوامع (السايلوهات)».

وأوضح كامل أن «الأموال التي تم إرسالها من بغداد تبلغ أكثر من 167 مليار دينار، منها 77 ملياراً لفلاحي السليمانية، وأكثر من 51 ملياراً لفلاحي أربيل، و38 ملياراً من حصة فلاحي دهوك».

وأشار إلى أنه «من المُقرر أن يتم توزيع المستحقات المالية على الفلاحين خلال هذا الأسبوع»، مؤكداً أنه «لغاية يوم الخميس المُقبل سيتم توزيع كافة المُستحقات المالية لهذا العام».

في نهاية شهر أيار / مايو 2023، بدأت عملية استلام محصول القمح من فلاحي إقليم كوردستان، وبحسب وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، فقد بلغ سعرُ كل طنٍ من القمح 850 ألف دينار.

في هذه السنة لم تتسلم الحكومة العراقية كافة المحصول الزراعي لفلاحي إقليم كوردستان، لذا قرر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تشكيل لجنةٍ لمعالجة مُشكلة الفلاحين، وفيما بعد تسلمت عدة شركات محلية الكميات المتبقية من محصول الفلاحين.