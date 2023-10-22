النزاهة: استرداد 96 مليون دولار غالبيتها من سويسرا

رئيس هيئة النزاهة يعلن استرداد 96 مليون دولار غالبيتها من سويسرا

أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأحد، عن استرداد 96 مليون دولار غالبيتها من سويسرا، فيما أشار إلى اكمال إجراءات استرداد مدير صحة بابل السابق من الامارات.

وقال حنون في مؤتمر استعراض انجازات صندوق استرداد اموال العراق، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، انه “تم استرداد 70 مليون و610 الف و843 دولارا من أحد المصارف بسويسرا والتي كانت بحوزة مدير العلاقات في جهاز المخابرات في النظام السابق والذي توفي بالخارج”، مبينا ان “هذه المبالغ دخلت خزينة الدولة”.

واضاف انه “تم استرداد 26 مليون دولار والتي كانت مخفية في مصرف الرشيد، هي من اموال شركة الهدى للسياحة الدينية التي اسست عام 2000 وكانت تتولى نقل الزائرين الايرانيين وتتبع الى جهاز المخابرات السابق”، لافتا الى انه “سيتم محاسبة الاشخاص الذين قاموا باخفاء المبلغ وفق القانون”.

وتابع انه “تم استرداد 6 مليارات دينار من قبل المصرف المتحد للاستثمار الاهلي والذي سبق ان استردينا منه 15 مليار دينار من اصل المبلغ 69 مليار دينار بسبب عملية فساد من قبل صندوق دعم التصديرالعراقي التابع لوزارة التجارة حيث ان المسؤولين على الصندوق يحاسبون حاليا اضافة الى مدير المصرف ويدعى فاضل الدباس”، لافتا الى “اننا مستمرون لاسترداد كامل هذا المبلغ”.

وبين انه “تم استرداد 5 مليارات دينار من المستشار المالي لرئيس الوزراء السابق، واسترداد مليار و500 مليون دينار من مدير عام شركة مصافي الوسط وهو جزء من مبلغ الضخم الذي بذمته”.

وأكد انه “تم اكمال اجراءات استرداد مدير صحة بابل السابق من الامارات”، لافتا الى “اننا سنعقد مذكرات تفاهم مع كندا والصين واسبانيا اضافة الى دول اخرى”.

وذكر ان “العراق يخطو خطوات كبيرة في مجال مكافحة الفساد”، مؤكدا “الحاجة الى تعاون المواطن والقطاع الخاص والمستثمر الذين يتعرضون الى ابتزاز”.