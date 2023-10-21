إنشاء مركز لعلاج المدمنين على المخدرات في الموصل

أعلنت دائرة صحة نينوى، إنشاء مركز لعلاج المدمنين على المخدرات في مدينة الموصل على خلفية زيادة نسبة المدمنين في المدينة.

وقال مسؤول المركز الدكتور يحيي جداوي في تصريح لمراسلة (باسنيوز)، إن «صحة نينوى أنشأت المركز لعلاج المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية بناء على توجيهات رئاسة الوزراء».

مبيناً أن «المركز سيخصص لعلاج وتأهيل المدمنين وإعادة دمجهم في المجتمع بدلاً من إرسالهم للعلاج خارج المحافظة».

لافتاً إلى أن «نسبة الإدمان على المخدرات ازدادت في الآونة الأخيرة إلى 30% بسبب انتشار المروجين وحبوب الكبسلة داخل المحافظة».