المفوضية تعلن عدد المرشحين المستبعدين من الانتخابات المحلية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عدد المرشحين المستبعدين من انتخابات مجالس المحافظات، فيما أوضحت أسباب الاستبعاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “لغاية اليوم، بلغ عدد المستبعدين 393 مرشحاً، من ضمنهم 240 (مساءلة وعدالة)، و54 (قيد جنائي)، و 46 (نزاهة)، و8 (وثائق دراسية، و12 (منتسبو أجهزة أمنية)”.

وأكد رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الجمعة، أن المفوضية ستعلن المصادقة على أسماء المرشحين في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني لتبدأ الحملة الانتخابية في الأسبوع ذاته.