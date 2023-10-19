اقليم كوردستان: طالما بقي النازحون فهم ضيوفنا وسنقدم لهم كل المساعدات الممكنة

قال السفير الياباني لدى العراق فوتوشي ماتسوموتو، اليوم الخميس، ان حكومة بلاده أنشأت 30 مدرسة في محافظات إقليم كوردستان.

وذكر ماتسوموتو في كلمة له للصحفيين خلال مراسيم افتتاح احدى المدارس في العاصمة أربيل ، وحضرها مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي : ان ” التعليم هو مفتاح المستقبل وسيخلق فرص العمل للجيل الجديد وان التعليم مكّن بلاده من ان تتعافي بشكل كبير وتنهض مرة اخرى من رماد الحرب “.

وتتكون المدرسة الجديدة من 18 فصلا دراسياً للطلبة النازحين من سهل نينوى ومناطق أخرى من العراق، والذين نزحوا بسبب الحرب مع داعش ويعيشون حالياً في مخيمات بإقليم كوردستان، حيث تقدم حكومة الإقليم المساعدات الإنسانية والمادية لهم.

في السياق ذاته قال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي في كلمة له بمناسبة افتتاح المدرسة الجديدة: ” آمل أن يعود النازحون ذات يوم إلى أماكنهم ويعيشوا حياة ناجحة وآمنة، ولكن طالما أنهم يقيمون في إقليم كوردستان فهم ضيوفنا، وستقدم لهم حكومة الإقليم كل أنواع المساعدة الممكنة”.

كما شكر دزةيي خلال كلمته الحكومة اليابانية على تقديم العديد من المشاريع المختلفة لشعب كوردستان منذ أوائل التسعينيات وقال: “آمل أن يواصلوا مشاريعهم، وان تستمر المشاريع المشتركة مع المنظمات الدولية في خدمة قطاع التعليم وشرائح المجتمع المختلفة”.

مؤكداً ، ان “التعليم الصحي يخلق مجتمعًا صحيًا ومتطورًا، ونأمل كحكومة إقليم كوردستان، أن نوفر تعليمًا صحيًا لطلابنا وأن نكون قادرين على إنشاء مجتمع ناجح”.